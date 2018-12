Es muss nicht immer rührend sein

Unwirtlicher hätte das Wetter nicht sein können an diesem zweiten Adventssonntag, als die Langenargener Schlosskonzerte zu den dritten „Winter Crackers“ eingeladen haben. Tiefhängende Wolken fegten über den See, der mit Macht vom Sturm ans Ufer getrieben wurde. Umso gemütlicher war es oben im Konzertsaal mit dem geschmückten Christbaum und der Kerze am Lesetisch.

Die „Winter Crackers“ mit Peter Veit als Sprecher und Peter Vogel am Klavier waren ausverkauft. Gisela von Brauchitsch begrüßte zum letzten Konzert der Winterserie, dankte dem treuen Publikum, dankte Peter Vogel, künstlerischer Leiter und Veranstalter, für die herrliche Konzertreihe und zuletzt der Gemeinde für das herrliche Ambiente.

„Winter Crackers“, das sind vor allem Geschichten, die mit Weihnachten zu tun haben. Überwiegend ironische Texte, die versuchen klarzumachen, dass Weihnachten eigentlich mehr sein sollte als ein Fest, das am Ende einer langen Stresszeit steht und häufig im Streit endet. Man könnte natürlich auch rührende Geschichten bringen, wie sie in vielen Sammlungen zu finden sind, aber meist in Nostalgie abdriften. Dass es auch anders geht, zeigte Peter Veits Auswahl, etwa Gerhard Schönes Erzählung „König Mehlohr“ – das Thema der heiligen drei Könige ohne jede Verniedlichung.

Gespräch mit dem Weihnachtsmann

Frech war gleich der erste Text: Erich Kästners „Interview mit dem Weihnachtsmann“. Sehr sachlich berichtet der Autor, wie er ein langes Gespräch mit einem Weihnachtsmann führt, erfährt, was dieser das Jahr über tut, dann von einem Postkartenverkäufer unterbrochen wird und nach seiner Rückkehr feststellen muss, dass sich der andere während seiner Abwesenheit an seinen Sachen bestens bedient hat – später glaubt er, die beiden unten beieinander stehen zu sehen. Doris Dörries‘ Text „Zimmer 645“ beschreibt einen Münchner Nikolaus bei verschiedenen Besuchen, zuletzt ertappt er einen Ehemann, der wegen der ansteckenden Krankheit seiner Frau ins Hotel ausgewichen ist – mit einer anderen. Keto von Waberer widmet sich beim „Familienfest“ den Strategien von Vater, Mutter und Großmutter, ihr Weihnachtsessen durchzusetzen. Ganz anders Hermann Hesses Erzählung „Der Kavalier auf dem Eise“, wo plötzlich erste Liebe aufkeimt und ein ungewollter Zusammenstoß eine Viertelstunde Glück im Paarlauf beschert.

Die Titel der Texte waren auf dem Programm verzeichnet, nicht aber Peter Vogels Musikbeiträge, die erraten werden durften. Vogel liebt die Improvisation, und er liebt es, auf sein Publikum zu reagieren und spontan zu entscheiden. An den Beginn setzte er die Komposition „Light“, die er als Pate seinem Firmling geschrieben hatte.

Dann schälten sich nach und nach bekannte Advents- und Weihnachtslieder heraus, von „Macht hoch die Tür“ über „Leise rieselt der Schnee“, „Süßer die Glocken nie klingen“, „Kommet, ihr Hirten“ und „White Christmas“ zu „Stille Nacht“. In der Zugabe erkannte man „Es ist ein Ros entsprungen“. Sein Publikum liebt diese spontane Improvisation, sicher mit ein Grund für den ausverkauften Abend.