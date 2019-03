Es geht weiter bergab: Fischer bangen um ihre Existenz

Eine von Sorgen geplagte und diskussionsfreudige Hauptversammlung haben die Mitglieder des Württembergischen Fischervereins (WF) am Mittwoch im Hotel Schwedi in Langenargen abgehalten. Wie Norbert Knöpfler, Vorsitzender des WF, berichtete, sei der Fangertrag der baden-württembergischen Fischer 2018 im Vergleich zu den Vorjahren weiter gesunken. „Seit Beginn der Aufzeichnungen liegen wir erstmals unter 100 Tonnen“, stellte Knöpfler fest.

Die Gründe sehen die Berufsfischer vor allem in der Tatsache, dass der Bodensee einen zu niedrigen Nährstoffgehalt aufweise. Zudem bereite das massive Aufkommen des Stichlings ebenso große Probleme wie der Kormoran, der laut Berufsfischerin Anita Koops im vergangenen Jahr rund 250 Tonnen Fisch in einem Wert von rund 2,5 Millionen Euro gefressen habe. Man fordere nicht die Reduktion des Kormoranbestands, wohl aber optimierte Eingriffsmöglichkeiten in die Populationsentwicklung am Bodensee und im Hinterland. Im Sommer wurden von Fischbach bis Lindau jagende Schwärme mit bis zu 400 Vögeln gezählt. Der wirtschaftliche Schaden, auch an den Netzen, sei demnach enorm. „Der Kormoran frisst inzwischen so viel Fisch, wie die Fischer fangen. Hier sehen wir auch die einzige Stellschraube. Den Stichling als Larvenräuber der Felchen und Barsche können wir leider nicht verhaften. Haltet zusammen und schaut, dass ihr euren Beruf erhalten könnt“, betonte Wolfgang Sigg, Vorsitzender des Internationalen Bodenseefischerei-Verbandes. Er sprach von deprimierenden Aussichten und appellierte an die Landesregierung, in puncto Kormoranmanagement endlich ein klares und effektives Signal zu setzen.

Wenn Fische schreien könnten ...

Wie Norbert Knöpfler berichtete, hätten die Felchen zu wenig Nahrung und bräuchten inzwischen vier und mehr Jahre, um in den Netzen hängen zu bleiben: „Im Frühjahr sind sie so mager, dass wir sie selbst mit unseren engsten Netzen nicht fangen können.“ Und: „Wenn die Fische vor Hunger schreien könnten, könnten Sie an Land vor Lärm nicht mehr schlafen“, ärgerte sich ein Berufsfischer und forderte Fischereireferent Manuel Konrad vom Regierungspräsidium Tübingen auf, endlich Flagge für die Fischer zu zeigen, sonst stehe der Berufsstand der Fischer vor dem endgültigen Aus. Elke Dingler vom Verband der Badischen Berufsfischer fügte hinzu: „Der Fischfang ist nicht nur für uns wichtig, sondern auch für den Tourismus und die Kultur am See. Es geht hier um ein Nahrungsmittel, das wir bald nicht mehr auf dem Teller sehen werden.“

Wie dem Bericht von Norbert Knöpfler weiter zu entnehmen war, würden die sinkenden Fangerträge auch von der abnehmenden Anzahl von Fischern beeinflusst. So habe die 2015 eingeführte Patentreduktion nicht zum erhofften Erfolg geführt, dass der Kuchen auf weniger Fischer besser verteilt würde, im Gegenteil: „Weniger Fischer fangen auch weniger Fische“, stellte der Vorsitzende ernüchternd fest. 20,1 Millionen vorgestreckte und fressfähige Gangfische, 37,3 Millionen Blaufelchen, 25 000 Seesaiblinge und 687 000 Seeforellen, 12 200 Sandfelchen sowie 60 000 Glasaale setzte die Fischbrutanstalt Langenargen laut deren Leiter, Eckhard Dossow, im vergangenen Jahr im See sowie in den Zuflüssen ein. Der Experte sprach von einem katastrophalen Jahr, was die Laichfischerei 2018 anging. So habe erstmals in der Geschichte der Einrichtung keine Laichfischerei stattgefunden, da beim Probefischen zu wenig laichreife Rogner gefangen werden konnten.

Die Kernzahlen zu den Fängen der wichtigsten Fischarten der württembergischen Fischer: Felchen im Schwebsatz: 19 Tonnen (zehn Prozent weniger als 2017), Felchen aus Bodennetzen: drei Tonnen (37 Prozent weniger), Hecht: 1,3 Tonnen (vier Prozent weniger) Kretzer: 5,5 Tonnen (48 Prozent mehr), Aale: 2,9 Tonnen (43 Prozent weniger).