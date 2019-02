„Es fällt schwer, junge Menschen dauerhaft für Handball zu begeistern“

Mit Georg Vögele steht ein Routinier in den Reihen der dritten Handballmannschaft der HSG Langenargen-Tettnang, der in früheren Jahren für mehrere Vereine in Oberschwaben auf Torejagd gegangen ist. Warum er immer noch Lust am Handballsport hat, wie er dessen Entwicklung in der Region sieht und was es mit der Teambezeichnung „Hippos“ auf sich hat, verriet der 38-Jährige im Gespräch mit Peter Schlefsky.

Herr Vögele, elf Tore haben Sie am vergangenen Wochenende im Derby gegen Ailingen 2 erzielt. Ihnen macht also der Handballsport weiterhin viel Spaß, oder?

Klar. Wenn man mit dem Trikot auf dem Spielfeld steht, will man natürlich gewinnen. Auch wenn es die unterste Liga ist. Ich kenne seit der Kindheit nichts anderes, habe immer noch Spaß am Handballsport. Der Körper macht noch mit und ich bin über all die Jahre von schwereren Verletzungen verschont geblieben. Mir ist das regelmäßige Sporttreiben in einer Gemeinschaft wichtig. Weil ich auch nicht der Typ bin, der alleine in den Wald zum Joggen geht.

Vor dem letzten Spieltag sind sie, gemessen am Punktestand, aktuell Tabellenführer. Hätten Sie vor der Saison an eine derart gute Platzierung gedacht?

Das war so im Vorfeld nicht zu erwarten, gerade weil mit unseren Vereinskollegen, der zweiten Mannschaft von Langenargen-Tettnang, ein ambitioniertes Perspektivteam in dieser Konstellation an den Start ging. Es waren auch Teams dabei, die wir eigentlich weiter vorne erwartet hätten, wie den FC Kluftern, TV Isny oder HC Hohenems 2. Dass wir jetzt schon sicher den zweiten Platz haben, quasi Vizemeister sind und es so gut laufen würde, ist geradezu sensationell.

Kann Ihr Team Langenargen-Tettnang 3 überhaupt an der Relegation teilnehmen und dabei eventuell sogar sportlich aufsteigen?

Das ist schwer zu beantworten. Wir haben beim HVW (Handballverband Württemberg, Anm. d. Red.) gerade die Anfrage dazu laufen. Natürlich kann die dritte Mannschaft eines Vereins nicht über der zweiten spielen. Sollten wir in der Einzelfallentscheidung recht bekommen und den sportlichen Aufstieg perfekt machen, müsste rein formal die Zweite dann in der höhergelegenen Kreisliga A Bodensee antreten. Sicherlich wäre es eine schöne Sache, wenn wir als drittes Team die HSG-Zweite hochschießen könnten (lacht).

Wer kann Ihnen und Ihrer Mannschaft im Training überhaupt noch etwas Neues beibringen. Oder anders gefragt: Wie ziehen Sie das Training auf?

Wir haben keinen offiziellen Trainer. Unser Teammanager Manuel Knierim, zugleich Abteilungsleiter und erfahrene Spieler, wie auch ich, übernehmen die Trainingseinheiten und koordinieren etwas, speziell was Abläufe, Auslösehandlungen und das aufeinander Einspielen angeht. Ansonsten trainieren wir einmal pro Woche (mittwochs ab 20 Uhr in der Carl-Gührer-Halle Tettnang) und verwalten uns komplett selbst.

Kann so ein Zusammenwirken längerfristig funktionieren?

Dazu sind eine gewisse Selbstdisziplin, Respekt und Motivation erforderlich. Denn bei uns trainieren und spielen Jung und Alt, erfahrene und unerfahrenere Spieler, mit und ohne Handicap, alle zusammen. Jeder ist willkommen und wird integriert und Bestandteil der Mannschaft. Da steckt dann viel persönliches Engagement dahinter, dass es läuft. Zumal wir auch bei den Heimspieltagen präsent sind und hier Arbeitsdienste wie Kampfgericht, Bewirtung oder Hallenreinigung übernehmen. Anders würde es in einem Verein nicht funktionieren.

Seit fast 30 Jahren sind Sie im Handballsport der Region schon unterwegs. Hat während dieser langen Zeit die Begeisterung am Handballsport in der Region eher ab- oder zugenommen ?

Begeisterung beobachte ich schon noch viel, die ist da. Nachgelassen hat der Zulauf im Jugendbereich, was auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung zusammenhängt. Es fällt schwer, junge Menschen dauerhaft für Handball zu begeistern. Immer dann, wenn WM- oder EM-Spiele im Fernsehen übertragen werden, zeigen Jugendliche mehr Interesse und kommen ins Training.

Das heißt, dass der Trend mehr und mehr zu Handballspielgemeinschaften geht – in der Jugend wie bei den Aktiven, oder?

Definitiv. Auch wir wurden von dieser Entwicklung nicht verschont. Sportlich gesehen ist das leider nicht zu vermeiden, auch wenn man sich dadurch die klassischen Derbys nimmt.

Verraten Sie zum Schluss noch, wie die HSG-Dritte zu ihrem Namen „Hippos“ gekommen ist?

Diese Bezeichnung wurde damals von mir aus einer Laune heraus in den Raum gestellt und betraf das frühere zweite TVL-Team. Der Name kursiert seit rund 20 Jahren, weil es eine Zeit gab, wo das durchschnittliche Körpergewicht der Spieler bei geschätzten 120 Kilogramm aufwärts lag. Das Motto der Zweiten lautete: Keine Punkte, aber die Stimmung ist okay. Heißt, die etwas schwerfälligen „Nilpferde“ waren eher „Happy Hippos“, wie die aus den Überraschungseiern. So entstanden die „LA Hippos“. Im Unterschied zu damals sind wir aktuell auch noch erfolgreich.