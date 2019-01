Erstes Pflichtspiel für die Hippos im neuen Jahr

Die „Hippos“ sind wieder gefordert. Am Sonntag geht es bereits für das Team (3. Herrenmannschaft der HSG Langenargen-Tettnang) in der Handball-Kreisliga B Bodensee wieder um Punkte. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der Sporthalle im Sportzentrum Langenargen, Langenargen-Bierkeller.

Die See-Hippos empfangen mit dem HC Hohenems 2 den aktuellen Tabellenletzten und gelten wohl daher auch als Favorit für diese Partie. Dennoch darf man die Vorarlberger laut Pressemeldung nicht unterschätzen, wie dies bereits im Hinspiel zu sehen war. Die Hippos konnten sich damals in letzter Sekunde noch einen Punkt erkämpfen, weil beim Gegner einige Spieler der heimischen U21 aushalfen.

Dennoch wollen die Hausherren die weiße Weste in heimischer Halle wahren, auch wenngleich die Emser die Wundertüte der Liga sind. Es bleibt abzuwarten mit welchem Kader der HC nach Langenargen reist.