Erster Sieg in der neuen Cross-Saison für Weber

Viele Zuschauer haben sich bei herrlichem Herbstwetter an der neuen Strecke in Mondorf in Luxemburg eingefunden, wo der erste Lauf des Skoda Cross Cup stattfand. Im ersten Rennen der Cross-Saison ging es für den Rennstall Trek-Vaude aus Langenargen und dem Ötztal gleich erfolgreich weiter. Sascha Weber siegte eine Woche nach dem erfolgreichen Saisonfinale in Riva vor dem Belgier Thomas Verheyen und Raphaël Kockelmann aus Luxemburg.

Auf dem schnellen Parcours setzten sich gleich in der ersten Runde drei Fahrer vom Feld ab. Neben den favorisierten Verheyen und Weber hatte auch Kockelmann laut Mitteilung einen optimalen Start erwischt. An der Spitze versuchte der Trek-Vaude-Fahrer – zunächst ohne Erfolg – seine Konkurrenten abzuschütteln: „Ich bin dauernd auf dem Gaspedal geblieben und konnte Thomas Verheyen erst in der letzten Schleife abhängen. Letzte Woche bin ich das insgesamt 40. der Saison in Italien gefahren“, sagte Weber, der nach 47:33 Minuten ins Ziel kam. Sechs Sekunden nach ihm überquerte Verheyen den Zielstrich, 39 Sekunden später folgte Kockelmann.

„Letzte Woche feierten wir noch in Riva das erfolgreiche Saisonfinale und sieben Tage später überrascht uns Sascha Weber mit dem ersten Sieg in der neuen Cross-Saison“, sagt Trek-Vaude-Teamchef Bernd Reutemann. „Sascha fährt kommende Woche noch zwei Rennen in Luxemburg und beim Super-Cross in München, bevor er auch eine verdiente Pause einlegen wird.“ So wie seine erfolgreichen Teamkollegen wie die Weltmeisterin Mona Mitterwallner.