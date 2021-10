Erster Mini-Heimspieltag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer gefühlten Ewigkeit dürfen wieder Jugendspieltage ausgerichtet werden, so auch vergangenen Samstag. Für die Kleinsten im Verein, den Minis aus Tettnang, fand der erste Spieltag in etwa anderer Form statt. Sportlich durfte sich die JSG Bodensee mit dem TSV Lindau beim Indi-, Aufsetzerball und Turmwächter messen. Allen Beteiligten hat es sichtlich Spaß gemacht. Gäste wie Gastgeber waren eifrig bei der Sache und umjubelten zudem die eigenen Punkte. Es gab wie immer nur Gewinner. Und so wurde die erhaltene Sieger-Medaille nicht nur für das Foto stolz in Empfang genommen und präsentiert.

Ein gelungener und so wichtiger Vormittag in eigener Halle für die jungen Nachwuchssportler der JSG Bodensee sowie dem neuen Trainer-Duo Jannik Amaral und Elias Doghmane.