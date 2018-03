Erst Kreuz setzen, dann mitreden

Es ist nicht das erste und sicher nicht das letzte Mal, dass wir fordern: Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! Immerhin geht es für die Langenargener bei dem Bürgerentscheid am Sonntag um ein Stück Heimatgemeinde. Am Quorum darf die Abstimmung also wirklich nicht scheitern.

Ob der Grünstreifen am Mooser Weg, wie vom Gemeinderat beschlossen, bebaut wird oder nicht, dazu müsste inzwischen jeder eine Meinung haben. Gegner und Befürworter der Bebauung haben jedenfalls viele Gelegenheiten genutzt, um ihre Argumente darzulegen. Sehr stark verkürzt ausgedrückt ist es eine Entscheidung für den Erhalt der Natur an dieser Stelle oder für die Schaffung von Wohnraum. Und das Beste am Abstimmen ist: Wer sein Kreuzchen gesetzt hat, kann hinterher mitschwätzen.