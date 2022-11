Ersatzgeschwächte Langenargener kassieren Klatsche

Die HSG Langenargen-Tettnang hat in der Handball-Bezirksliga eine hohe Niederlage eingesteckt. In ersatzgeschwächter Formation verlor der Aufsteiger am Samstag mit 27:45 (11:24) bei der HSG Langenau/Elchingen II.

Balle-Team lässt vor der Pause abreißen

Schon vor dem Spiel waren die Voraussetzungen schlecht. Bei Langenargen-Tettnang fehlten Stammspieler wie Noah Göppinger, außerdem trat das Team von Trainer Clemens Balle die Reise nur mit elf Spielern an. Die erste Viertelstunde verlief dennoch ausgeglichen – nach dem Treffer von Langenargens Valentin Schraff stand es in der Pfleghofhalle in Langenau lediglich 10:9 (16.) für die Gastgeber. Danach erhöhte die heimische HSG jedoch die Schlagzahl und lag zur Pause mit 13 Toren vorne. Langenargen-Tettnang gestaltete die zweite Halbzeit immerhin enger, doch an der Packung änderte sich nichts mehr. Langenau/Elchingen II siegte deutlich mit 45:27, Benedikt Englisch (15 Tore) und Hannes Schorn (10 Tore) trafen dabei zweistellig.

Ein besseres Ergebnis möchte die HSG Langenargen-Tettnang am kommenden Samstag herausholen. Dann gastiert der Aufsteiger bei BW Feldkirch (20 Uhr).