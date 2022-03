Erneute Niederlage: HSG Langenargen-Tettnang schlittert in kleine Krise

Die Bezirksklasse-Handballer der HSG Langenargen-Tettnang haben die zweite Niederlage in Serie hinnehmen müssen. Nach den enttäuschenden Auftritten in Illertal und in Vöhringen wollte der Aufstiegskandidat eigentlich eine deutlich stärkere Leistung zeigen – doch das gelang nicht. In der Carl-Gührer-Halle in Tettnang präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Clemens Balle verunsichert, weshalb die HSG mit 20:21 (7:9) gegen Bregenz II unterlag.

„Es steckt sehr viel Herzblut in meiner Mannschaft, aber wir hadern zu viel mit uns selber und daher fehlten uns die Leichtigkeit und das Selbstvertrauen in den Aktionen“, analysierte Balle nach dem Spiel. „Jetzt müssen wir als Team zusammenstehen und uns aus dieser kleinen Krise wieder herausarbeiten.“

Zu zögerlich in der Abwehr

Die Folgen der vergangenen Spiele waren insbesondere zu Beginn sehr deutlich sichtbar. Vor 100 Zuschauern wirkte das Balle-Team gehemmt und lag nach 15 Minuten mit 4:5 zurück. Es wurde dann etwas besser, es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, indem sich keines der Teams absetzen konnte. Die HSG konnte jedoch kaum ihr Können unter Beweis stellen, da die Bregenzer Abwehr sehr strukturiert und körperlich verteidigte. Zudem fehlte den Gastgebern die Stabilität in der Defensive. „In der Abwehr waren wir zu zögerlich und wir überlegten zu viel“, so Balle in der HSG-Mitteilung.

In der zweiten Hälfte lief es besser für die HSG und nach dem 20:19 durch Christian Brandt (58.) lag der Sieg im Bereich des Möglichen. Aber bei Langenargen-Tettnang schwanden die Kräfte. Christian Jäger und (59.) und Philipp Franz (60.) tüteten den 21:20-Sieg für Bregenz II ein.