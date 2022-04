Erdenkinderfest am Muttertag

In diesem Jahr gibt es nun wieder das Erdenkinderfest des See- und Waldkindergartens, teilt das Kindergartenteam mit. Am Sonntag, 8. Mai, eröffnen die kleinen Erdenkinder um 11 Uhr den Tag auf dem Kindergartengelände mit der Aufführung „Die Maifeen“. Für die Kinder gibt es viele Aktionen wie Baumklettern, Herstellung von Spitzwegerichsalbe und Kräutersalz, Weidenflechten und mehr. Dazu werden die Gäste mit Gegrilltem, Salaten, Kaffee und Kuchen versorgt. Als kleines Muttertagsgeschenk gibt es für jede Mama ein Gläschen Holunderprosecco gratis. Das Fest findet bei jedem Wetter statt und endet gegen 17 Uhr.