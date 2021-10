Enttäuschung über die deutsche Vizemeisterschaft

Bei der deutschen Meisterschaft im Mountainbike-Marathon ist Sascha Weber vom Team Trek-Vaude auf dem zweiten Platz gelandet. In Singen musste er sich nur Luca Schwarzbauer geschlagen geben – dennoch überwog bei dem Fahrer vom Rennstall aus Langenargen und dem Ötztal die Enttäuschung. Den dritten Rang hinter ihm belegte David List. Der Radsportler des RSV Seerose Friedrichshafen konnte seinen Titel damit nicht verteidigen.

Sowohl Weber als auch List vom Lexware Mountainbike-Team gehörten zur zehn Mann starken Spitzengruppe mit allen Favoriten, die sich im 80-köpfigen Starterfeld früh absetzten. Darunter befand sich darüber hinaus unter anderem auch der amtierende Weltmeister Andreas Seewald (Canyon-Northwave).

Nach der Hälfte der Strecke riss Schwarzbauer eine Lücke und fuhr eine Minute Vorsprung vor den Verfolgern heraus. Weber konnte - gemeinsam mit dem Weltmeister Seewald - die Lücke jedoch wieder schließen und so gingen sie als Führungstrio auf die letzten 20 Kilometer des schnellen Rennens. Doch Seewald, der seinen dritten Marathon binnen einer Woche fuhr, musste dann irgendwann abreißen lassen. Weil dann Weber rund zehn Kilometer vor dem Ziel das Vorderrad in einer engen Kurve wegrutschte und er dadurch zum Absteigen gezwungen wurde, war der Weg frei zum ersten Elitetitel für Schwarzbauer. Er siegte nach 98 Kilometern und 2800 Höhenmetern in einer Fahrzeit von 3:32,04 Stunden vor Vizemeister Weber (+1:17 Minuten) und Titelverteidiger David List (+1:20 Minuten).

Sascha Weber schaut nach vorne

„Luca war eindeutig der Stärkste und hat den Titel verdient“, zollt Weber Respekt und gestand allerdings auch: „Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich hier auf der Strecke, auf der ich bereits Vize-Europameister wurde, das Trikot des Deutschen Meisters nicht gewinnen konnte.“ In der nächsten Woche werde er nun „nochmals alles geben“, um seinen Sieg am Gardasee aus dem Jahr 2019 zu wiederholen.

Vor Ort war übrigens auch die frisch gekürte Marathon-Weltmeisterin Mona Mitterwallner. Sie hatte laut Trek-Vaude-Mitteilung beim „Rothaus Hegau Bike Marathon“ mit knapp 1000 Mountainbike-Begeisterten, den Nachwuchssportlern den richtigen Weg gezeigt. Anschließend stand die 19-Jährige den Kindern und Jugendlichen für eine Autogrammstunde zur Verfügung.

Direkt nach der Weltmeisterschaft auf Elba sind Gregor Raggl und Karl Markt im Trek-Vaude-Trikot beim viertägigen Etappenrennen in Israel an den Start gegangen. Beide wurden Zweiter und konnten somit einen weiteren Podiumsplatz einfahren. Mit ihrer Leistung waren sie hochzufrieden. „Wir sind mit dem zweiten Platz happy. Wir wissen, wie schwer es ist, bei einem Etappenrennen am Ende ganz oben auf dem Podium zu stehen. Uns fehlten nur wenige Sekunden zum Gesamtsieg – da reicht ein kleiner Defekt und dann ist dieser nicht mehr zu holen“, sagten die Routiniers übereinstimmend.

Besondere Verbindung zu Israel

Beide, Raggl und Markt, waren schon mehrmals in Israel angetreten. Zu diesem Land gibt es eine besondere Verbindung: Im Sommer hatte das Team Trek-Vaude einen Gastfahrer aus Israel im Team. Yotam Deshe, ein 19-jähriges Nachwuchstalent, hatte „Profiluft“ schnuppern können. „Auch in Zukunft werden wir jungen Athleten der Trek-Familie diese Option offenhalten. Wir wollen jungen Talenten die Möglichkeit bieten, sich auf und neben der Rennstrecke bestmöglich zu entwickeln“, ergänzt Bernd Reutemann, Teamchef von Trek-Vaude.