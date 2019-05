Thomas Schuler hatte nicht nur Grund zur Freude, doch bei dem Vorsitzenden und Trainer des Boxteams Langenargen überwog diese deutlich. Nach der deutlichen 7:10-Abfuhr des österreichischen Leistungszentrums West im vierten und letzten Bodensee-Cup gegen das Boxteam Langenargen, das sich mit fünf Boxern des Boxrings 46 Karlsruhe-Knielingen und mit zwei des TSV 1860 München verstärkt hatte, standen Toni Schrott und Thomas Schuler lachend beieinander. Die zwei größten Widersacher des länderübergreifenden Wettbewerbs hatten sich auch vor dem Kampfabend am vergangenen Samstag wieder um die Aufstellung gezofft. Dieses Mal nahm BC-Dornbirn-Coach Schrott aber alle Schuld auf sich.

Ihm blieb auch gar nichts anderes übrig, flatterten ihm doch in den Tagen vor dem Vergleich beinahe täglich Absagen seiner Boxer herein. Niedergeschlagenheit machte sich bei dem Dornbirner breit, als feststand, dass ein Rumpfteam der süddeutschen Staffel gegenüberstand, die sechs Wertungskämpfe nicht ausreichend Punkte bringen konnten und somit die Niederlage schon vor dem ersten Gong feststand. „Es geht nur um die Höhe ihrer Niederlage“, meinte Thomas Schuler.

Den Boxfans war es herzlich egal, wer da seine Fäuste schwang, die Stimmung unter den 280 Zuschauern war so gut wie lange nicht. Ein Grund war sicherlich, dass trotz – oder aufgrund – der Absagen zahlreiche andere heimische Boxer zum Zuge kamen, die eine hohe Intensität an den Tag legten. So standen sich zumeist Dornbirner und Athleten des BR Karlsruhe-Knielingen gegenüber. Der einzige „echte“ Langenargener musste sich geschlagen geben: Enes Smailayic, der seinen ersten Kampf absolvierte, unterlag dem Bludenzer Schwergewicht Alexander Gabl.

Wie im Vorfeld berichtet sah sich Dornbirns mehrfacher Meister Muchammad Deshen wegen des Fastenmonats Ramadan nicht imstande, sich mit Langenargenes Lokalmatador Kushtrim Mahmuti, seines Zeichens fünffacher Landesmeister, zu messen. Dieser war überaus angefressen, dass er nicht zum Einsatz kam. „Das hier ist eine geile Halle, viele Leute sind da, aber was da abgeht, ist nur noch peinlich“, so Mahmuti.

Dass Thomas Schuler nicht nur Grund zur Freude hatte, war dem Umstand geschuldet, dass sich mehrere Münchner und zwei Boxer aus Villingen-Schwenningen umsonst auf den Weg nach Dornbirn gemacht hatten. Dadurch musste Schuler umsonst tief in die Tasche greifen. „Hinzu kamen Fahrgeld und Kosten für das Kampfgericht“, so der Mariabrunner.

Kontrovers diskutiert wurde außerdem, ob Nino Kolicic nun gegen Dornbirns Publikumsliebling Hassan Salami (der sieben Stunden umsonst mit dem Zug von Korneuburg angereist war) hätte antreten sollen oder nicht. Der Gewichtsunterschied betrug 13 Kilo. „Ich verstehe ihn, aber ich hätte es gemacht“, meinte Salami selbst, als er auf der Tribüne Platz nahm.

Alles Gründe, warum Thomas Schuler nach dem vierten Cup einen Schlussstrich zieht. Mit dem 10:7 übernahm das verstärkte Boxteam immerhin die Führung in der Gesamtwertung des Bodensee-Cups. Die Dornbirner Staffel muss ihre nächste Begegnung mit der Schweiz schon am kommenden Samstag in St. Gallen erfolgreich zu Ende bringen, um wieder mit Langenargen gleichzuziehen, das eine Runde Vorsprung hat.