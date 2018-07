Entführung? Unbekannte soll Sechsjährige angesprochen haben

Wie ein sechsjähriges Mädchen ihrer Mutter erzählt hat, ist sie am Montag gegen 13 Uhr in der Tettnanger Straße in Langenargen von einer unbekannten Frau angesprochen worden. Und nicht nur das: Im Auto dieser Frau seien Kinder gesessen, von denen eins geweint und um Hilfe gebeten habe. Die Mutter der Sechsjährigen hat den Vorfall bei der Polizei angezeigt, die jetzt nach Zeugen sucht, um zu klären, was es mit der Frau und den Kindern auf sich hat.

Was nach Entführung klingt und bei Eltern sämtliche Alarmglocken schrillen lässt, ist für die Polizei nur sehr schwer einzuordnen. Denn zum einen gebe es keinen Grund, die Schilderung des Mädchens zu bezweifeln, zum anderen „haben wir keine Erkenntnisse, dass zwei Kinder fehlen oder entführt worden sind“, sagt Markus Sauter, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung.

Die Hoffnung: Zeugen, die etwas beobachtet haben, können zur Auflösung beitragen oder aber die Frau selbst meldet sich und klärt den Fall auf.

Die Sechsjährige hatte ihrer Mutter erzählt, sie sei an einem blauen VW vorbeigegangen, in dem zwei Mädchen saßen, eins auf dem Beifahrersitz, das andere auf dem Rücksitz. Beide Kinder sollen im Grundschulalter gewesen sein. Das Mädchen auf dem Rücksitz habe sie unter Tränen um Hilfe gebeten.

Die an der Beifahrertür stehende unbekannte Frau soll die Sechsjährige daraufhin gefragt haben, ob sie einen Kaugummi möchte und gesagt haben, dass sich im Auto weitere Süßigkeiten befinden. Die Angesprochene sei weggerannt, die Frau, die ihr gefolgt sein soll, habe erst von ihr abgelassen, als sie um Hilfe gerufen habe.

Von der Frau liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schulterlange, braune, glatte Haare, sie soll einen schwarzen Langarm-Pullover und blaue Jeans getragen haben.

