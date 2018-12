Ensembles der Musikschule glänzen beim Adventskonzert

Beim Adventskonzert der Musikschule Langenargen haben sich die drei Bläserensembles, der Spielkreis, das Vororchester sowie das Jugendblasorchester in präsentiert. Den Startschuss machte der Spielkreis unter Leitung von Reinhard Prinz mit den bekannten Weihnachtsliedern „In der Weihnachtsbäckerei“, „Jingle Bells“ und „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ inklusive Soloeinlagen einzelner Register. Das teilt die Musikschule in einer Pressemitteilung mit.

Kaum erwarten konnten es die Kinder des rund 40-köpfigen Vororchesters, ihr Können unter Beweis zu stellen. Mit der Suite „Fünf Kontinente“ von Kees Vlak holten sie das Publikum auf galante Weise ab, heißt es in der Mitteilung, und begannen eine Reise um die Welt. Mit Titeln wie „Europa“, „Asien“, „Afrika“ und dem Känguruwalzer „Australien“ spannten sie einen weiten musikalischen Bogen und überzeugten mit klarer Rhythmik einer ausgewogenen Balance zwischen den Registern. Mit musikalischen Akzenten und mit guter sinfonischer Blasmusik habe im Anschluss das Jugendblasorchester geglänzt.

Allen voran sei der Solist des Abends Marc Breyer mit dem Posaunenkonzert von Rimsi-Korsakow gewesen. Eine souveräne Höhe bis auf das hohe B, egal ob im Forte oder absoluten Pianissimo, habe der Landespreisträger des Wettbewerbs Jugend Musiziert gespielt. Nach der Pause wurden 14 Musiker von ihren Orchestersprechern vom Jugendblasorchester verabschiedet. Mit „El Camino Real“ von Alfred Reed verwandelten die Musikerdie Festhalle in eine Stierkampfarena, heißt es in der Mitteilung. Sie seien förmlich zur Höchstleistung aufgeblitzt.

Der Publikumsjoker, aber auch das Lieblingsstück für alle im Orchester, sei dann das Werk „The Witch And The Saint“ vom amerikanischen Komponisten Steven Reineke. Es wurde zum gleichnamigen Roman komponiert und beschreibt das dunkle Kapitel des Städtchens Ellwangen zu Zeiten der Hexenverbrennungen im 16. Jahrhundert. Unter die Haut seien dabei die wuchtigen einstimmigen Klänge der tiefen Register und die im mittelalterlichen Charakter gespielten Choräle der Hörner und der Euphonien gleich zu Beginn des Werkes gegangen. Mit vielen Taktwechsel und rhythmischer Gewandtheit beeindruckten die jungen Musiker . Mit einem Medley des Filmklassikers James Bond und dem amerikanischen Marsch aus der Feder von John Philip Sousa verabschiedete sich das Jugendblasorchester und entließ sein Publikum mit abschließenden Worten von Musikschulleiter Florian Keller in eine besinnliche Adventszeit.