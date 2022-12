Emser wird Zweiter beim Slalom-Foil in der Türkei

Benedikt Emser (Windsurfclub Langenargen/Teamrider Patrik Windsurf-Germany/Surfline Kiel) hat beim PWA (Professional Windsurfers Association) Youth and Junior Worldcup im türkischen Alacati den Vize-Worldchampion-Titel im U17-Slalom-Foil gewonnen und den fünften Platz bei der U21 belegt.

Eigentlich hatte sich Emser auf die Zeit in der Türkei auf Starkwind mit seiner Materialwahl eingestellt. Doch der erste Tag beim Worldcup begann mit Leichtwind und dem zweiten Platz. An Tag zwei fand dann kein Foil-Rennen statt, da der Wind aus Sicht der Veranstalter zu stark war. Am dritten Tag fuhr Emser bei mittelstarkem Wind auf den ersten Platz vor. Tag vier schwankte zwischen leichtem und starkem Wind. „Durch eine falsche Segelwahl und im Wasser treibenden Plastikmüll, welcher sich im Foil verfing, fiel Benedikt wieder auf Platz zwei zurück“, heißt es in der Mitteilung vom Windsurfclub Langenargen. Am fünften Tag wurde dann das Foil-Rennen wieder aufgrund zu starken Windes abgesagt.

Verbesserung angepeilt

Emser ist im türkischen Alacati auch bei den „zu starken“ Windbedingungen auf das Wasser gegangen, um für GPS-Speedfoiling zu punkten. Dort befindet er sich in der U18-Rangliste weltweit auf Platz vier der Nautischen Meile, möchte dies aber im kommenden Winter noch verbessern. Die diesjährige Saison beendete Emser Mitte November mit seiner ersten Teilnahme an einem Worldcup, bei dem er einen hervorragenden zweiten Platz im U17-Slalom-Foil erzielte. „Und das trotz sehr wenigem Training bei fehlendem Wind hier am Bodensee“, so der Windsurfclub Langenargen.