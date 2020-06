Emil Petca verlässt den FV Langenargen – Das sind seine Nachfolger

Zur neuen Saison werden beim Fußball-Kreisligisten FV Langenargen Stefan Krause und Furat Yenidogan auf der Trainerbank Platz nehmen. Sie folgen auf Emil Petca, der den Verein verlassen wird. Die Weichen zu diesem Wechsel seien schon vor Beginn der Corona-Krise gestellt worden, um allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben, teilt der FVL mit.

Petca hatte zu Beginn der Saison 2019/2020 das Traineramt beim A-Ligisten von Michael Wölfle übernommen, dem er zuvor ein Jahr lang als Assistent zur Seite stand. Mehrere Gründe hätten nun dazu geführt, das Engagement zu beenden. „Ich bin gerade dabei, ein Haus umzubauen. Dazu kommt mein Konflikt bezüglich junger Familie mit drei Kindern und die weite Anfahrt aus Ravensburg gegenüber dem sportlichen Engagement und persönliche Ambitionen“, wird Petca in einer Mitteilung des FVL zitiert. Der Übungsleiter hatte erklärt, er wollte mit dem FVL kurz- bis mittelfristig deutlich mehr erreichen, während sich der Verein zunächst auf die Stabilisierung in der A-Liga nach dem Aufstieg einstellen wollte, ohne aber, so der Sportliche Leiter Jürgen Ebert, „die Perspektive nach oben zu vernachlässigen“.

Wenn auch die Saison nicht ganz nach Wunsch verlaufen sei (Platz 11), glaubt Emil Petca doch, dass man den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt habe. Ähnlich sieht es auch Jürgen Ebert. „Wir brauchen allerdings auch einen Trainer, der über das Sportliche hinaus immer anwesend sein kann und damit in der Lage ist, konsequent seine und unsere Linie zu verfolgen.“ Beide Seiten seien sich darüber einig gewesen, dass unter diesen Vorzeichen der Vertrag nicht verlängert werden sollte.

Nun übernehmen Krause und Yenidogan, die zuletzt, bis zu einer einjährigen Pause, die Bezirksligisten SV Kressbronn und TSV Eschach trainierten.