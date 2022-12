Elvis trifft Elivs im Münzhof

Mit der Show „Schicksalhafte Begegnung im Kreisverkehr“ treten Bernd Kohlhepp und Nils Strassburg am 18. Januar um 20 Uhr im Münzhof Langenargen auf. Der King ist einzigartig. In dieser Show sogar doppelt: Bernd Kohlhepp in seiner Parade-Rolle als schlagfertiger Herr Hämmerle und Nils Strassburg, der offiziell beste deutsche Elvis, wie es in der Ankündigung heißt, rocken die Bühne. Denn die beiden sind zwei Blutsbrüder des Rock´n´Roll. Die mit viel Musik angereicherte Comedy-Show erzählt von den Folgen eines ungewollten Zusammentreffens Herrn Hämmerles aus dem schwäbischen Bempflingen mit dem King aus Memphis bei einem Autounfall. Während der Weltstar auf die Versicherungsdaten seines Unfallgegners wartet, lässt er es sich nicht nehmen, ein paar der weltbekannten Hits zum Besten zu geben. Der findige Schwabe seinerseits lässt nichts unversucht, aus dem von ihm angerichteten Schlamassel ungeschoren davon zu kommen. Mit diesem einzigartigen Programm, das das Resultat einer zufälligen Begegnung der beiden Künstler ist, haben sich Kohlhepp und Strassburg in die Herzen des Publikums gespielt – bei Elvis-Fans genauso wie bei Liebhabern des Kabaretts. Beginn ist um 20 Uhr.