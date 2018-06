Elfjährige Langenargenerin siegt bei Hip-Hop-DM

Tanzen sieht leicht aus. Soll es auch, wieviel Training aber hinter dieser Leichtigkeit steckt, weiß die elfjährige Malena aus Langenargen ganz genau. Nach einem überaus anstrengenden Wochenende kehrte die Schülerin müde, aber glücklich, von der Deutschen Tanzschulmeisterschaft aus Mannheim zurück: Sie ertanzte sich in der Disziplin Hip-Hop die Goldmedaille im Duo-Kids (A-Reihe) sowie die Bronzemedaille im Solo-Kids (A-Reihe) und ist somit Deutsche Meisterin der A-Klasse geworden.

Insgesamt holte die Crew rund um Trainerin Canan Arslan von der Tanzgruppe Dance-Factory Lindau einmal den deutschen und zweimal den vizedeutschen Meistertitel in der Kategorie Hip Hop, zweimal die Goldmedaille, davon einmal im Video-Clip-Dance. Zweimal Silber und dreimal Bronze bekamen sie in den Kategorien Hip-Hop/Video Clip verliehen.

Die Truppe blickt auf ein sechsjähriges Bestehen zurück und hat seit 2012 an der achten Meisterschaft teilgenommen. Neben Old School, American Style/Urban Dance wird seit einigen Jahren der New Style getanzt.

An der Großveranstaltung im Kongresszentrum Rosengarten in Mannheim nahmen vergangenes Wochenende mehr als 4400 Tänzer aus sämtlichen Tanzsport-Disziplinen teil. Um die Titel getanzt wurde auf mehreren Bühnen gleichzeitig. Für Malena und ihre erfolgreiche Crew war die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften DAT am Wochenende 21./22. Juni ein farbenprächtiges und unvergessliches Erlebnis. Austräger der Meisterschaft war der Berufsverband Deutscher Tanzlehrer (BDT).