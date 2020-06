Elektrifizierung: Monateg-Rückbau fast fertig

Die Arbeiten rund um die Elektrifizierung der Südbahn liegen auch an der Eisenbahnbrücke über die Argen in Langenargen im Zeitplan. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Bis zum 10. Juli wird das Unternehmen den Rückbau und die Rekultivierung der Baustelleneinrichtungsfläche abschließen.

Im Zuge der Erneuerung der Argenbrücke verfolgten im Herbstvergangenen Jahres zahlreiche Zuschauer sowohl vor Ort als auch online durch einen extra eingerichteten Live-Stream die in dieser Dimension einmaligen Arbeiten. Zunächst wurde die alte Brücke mit einem Gewicht von 400 Tonnen mit einem Schwerlastkran ausgehoben, einige Wochen später die neue Brücke mit einem Gewicht von 560 Tonnen eingehoben. Ein Spezialkran setzte dazu die neue Eisenbahnbrücke über die Argen auf die neu gebauten Widerlager. Durch Kran-Einsatz und Vormontage auf der Baustelleneinrichtungsfläche konnten laut Bahn zahlreiche Bäume am Argenufer erhalten und insgesamt die Eingriffe in die geschützte Natur deutlich minimiert werden.

Die Arbeiten gehen planmäßig weiter. Lag 2019 der Schwerpunkt der Baumaßnahmen in den Abschnitten Ulm–Aulendorf und Friedrichshafen–Lindau, liegt er aktuell bis Mitte Juli im Abschnitt Aulendorf-Ravensburg. Ab September geht es schwerpunktmäßig zwischen Ravensburg und Friedrichshafen weiter.