Eisstockschützenclub Langenargen zeigt seine Geschichte in einer Ausstellung

Der Eisstockschützenclub Langenargen zeigt die Ausstellung „60 + 1 Jahre Eisstockschützen Langenargen“ im Foyer des Rathauses Langenargen. In vielen Bildern und Texten wird eindrucksvoll die Entstehung, Entwicklung, Erfolge und Aktivitäten der Eisstockschützen Langenargen von der Gründung bis heute dargestellt.

Der Eisstockschützenclub Langenargen wurde laut Pressebericht 1960 von Franz Göppinger gegründet. Nachdem man die ersten Jahre nur in der zugefrorenen Flachwasserzone am Schwedi spielen konnte, wurde 1968 neben dem Hotel Schwedi die erste Asphaltbahn in Oberschwaben gebaut auf der die Eisstockschützen nun auch im Sommer trainieren konnten. Heute hat der ESC mit den acht Spielfeldern aus Pflasterstein Belag eine der besten und größten Anlagen im süddeutschen Raum. Sowohl die Männer- als auch die Damenmannschaft spielen seit Jahren in der höchsten Liga, der Bundesliga und nehmen regelmäßig an den Deutschen Meisterschaften teil.