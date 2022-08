Eisstockschießen: Internationale Topteams gastieren in Langenargen

Der Eisstockschützenclub Langenargen veranstaltet am kommenden Wochenende (20. und 21. August) wieder seinen traditionellen Montfortcup. Wie gewohnt haben einige internationale Spitzenmannschaften ihre Teilnahme zugesagt.

Den Beginn im Sportzentrum Langenargen machen die Herrenteams am Samstag von 8 bis circa 14 Uhr. „Es dürfen wieder spannende Partien erwartet werden, denn mit dem TSV Peiting und dem mehrfachen Schweizer Meister ESC am Bachtel sind zwei Teams mit Champions-League-Erfahrung am Start“, heißt es in der Langenargener Mitteilung. Diese beiden Mannschaften werden dem Titelverteidiger SC Breitenwang aus Tirol sowie dem Seriensieger aus Hard einen harten Kampf um den großen Wanderpokal liefern. Außerdem ist auch mit Untermeitingen und dem SV Weichs aus Bayern zu rechnen. An den Start gehen auch Bad Wörishofen, Schömberg, Mönchweiler, Ebhausen, Weißensberg und das Team vom ESV Friedrichshafen.

Die Mixed- und Duo-Wettbewerbe werden am Sonntag von 9 bis circa 13 Uhr ausgespielt. Neben dem Gastgeber aus Langenargen starten hier noch weitere Teams aus Krefeld, Stuttgart-Vaihingen, Bad-Nauheim, Frauenfeld, Nenzing, Dornbirn, Bregenz, Lustenau, Hörbranz und Friedrichshafen. „Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist bewirtet“, so der ESC.