Eisstockschießen: ESC Langenargen gewinnt zwei Turniere

Die Eisstockschützen des ESC Langenargen haben am vergangenen Wochenende gleich zweimal triumphiert. Erst landete das Herrenteam des Bundesligisten einen überzeugenden Sieg beim internationalen Stockturnier der CDE Dornbirn. In Waldenbuch sicherte sich das Langenargener Duo Alfons Göppinger/Christian Späthe den Schönbuch-Wanderpokal.

In Dornbirn gab es für das ESC-Team einen vorzeitigen Sieg. Denn wegen des einsetzenden Regens wurde das Turnier nicht ganz zu Ende gespielt – Platz eins hatte sich Langenargen dennoch verdient. „Bis zu diesem Zeitpunkt hatten Raffael Tomasi, Christian Späthe, Joe Beck und Bruno Morandell bereits alle Mitfavoriten besiegt“, berichtete Morandell, Pressewart vom ESC. „Weder der TSV Klardorf aus der Oberpfalz, noch die Tiroler aus Erpfendorf und Lechaschau oder auch Glashütte und Böblingen hatten eine Chance gegen den stark aufspielenden ESC Langenargen, der sich am Ende verlustpunktfrei den Wanderpokal sicherte.“

Verschmerzbare Niederlage

Mit einer sehr guten Vorstellung siegte auch das Langenargener Duo Göppinger/Späthe. Dabei waren die beiden in Waldenbuch von Anfang an auf Erfolgskurs. Sie gewannen sechs Spiele in Folge. Deshalb war dann auch die Niederlage gegen die Eisstockschützen von CDE Dornbirn zu verkraften. „Der abschließende Sieg gegen die Eishoppers Bad Nauheim machte den Sack endgültig zu und den Turniersieg mit 16:4 Punkten vor Bad Friedrichshall und Dornbirn perfekt“, so Morandell. Das zweite ESC-Duo mit Isa und Joe Beck folgte dicht dahinter auf Rang vier.