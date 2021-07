Eisstockschießen: Bundesliga duelliert sich in Langenargen

Die Eisstockschützen des ESC Langenargen messen sich am kommenden Wochenende mit den besten Südwest-Teams. Dabei werden sie auch die Rolle als Gastgeber innehaben: Zum dritten Mal nach 2010 und 2018 richtet der ESC einen Wettkampf der 1. Eisstock-Bundesliga Südwest aus. Start ist am Samstag um 9.30 Uhr, in etwa fünf Stunden werden Partien auf den Sommerbahnen am Sportzentrum Langenargen absolviert.

Zuschauer sind erlaubt

13 Herrenteams der Region Südwest spielen den Meistertitel im Modus Jeder gegen Jeden aus. Klare Favoriten sind der amtierende Titelträger aus Stuttgart-Vaihingen und der gastgebende ESC Langenargen, der mit Raffael Tomasi, Philipp Fritsch, Christian Späthe, Marcel Porst und Bruno Morandell in Bestbesetzung antreten kann. Die drei besten Mannschaften bekommen das Startrecht für die im September stattfindenden deutschen Meisterschaften in Straßkirchen. „Zuschauer sind erlaubt“, berichten die Langenargener vor ihrem Heimwettkampf am Samstag und stellen aber auch klar: „Es gibt nur Stehplätze.“ Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung im Vorfeld nicht notwendig.

Am Sonntag startet ab 8.30 Uhr noch der Einzelzielschieß-Wettbewerb, indem die Sportler einzeln gegeneinander antreten. Gute Chancen auf den Sieg werden hier Titelverteidiger Späthe, Tomasi (beide ESC Langenargen) und Daniel Butterweck vom ESC Stuttgart-Vaihingen eingeräumt.