Eisstockschützinnen holen die Meisterschaft

Am Ende waren sie selbst ein bisschen überrascht. Die Eisstockschützinnen des ESC Langenargen haben im Eisstadion Stuttgart groß aufgespielt und damit den Titel der Bundesliga Südwest auf Eis geholt. Nach der Meisterschaft auf Sommerbahnen gelang dem Team zum ersten Mal in einem Jahr damit das Meisterschafts-Double.

Dabei hatten die Spielerinnen Isa Beck, Moni Bucher, Rosi Tomasi und Nachwuchstalent Belana Matzka nach der Vorrunde in Bietigheim nicht mehr allzu viel Hoffnung auf die Goldmedaille weil das junge Team vom TV Ebhausen stark überlegen war und schon einen deutlichen Punktevorsprung mit in die Rückrunde nahm. Doch die Rückrunde gehörte den Eisstockschützinnen aus Langenargen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach einer Aufholjagd mit Siegen gegen die Verfolger aus Glashütte und Eiswiese war der ESC wieder auf Tuchfühlung mit der Spitze. Doch als Ebhausen den ESC erneut knapp mit 13:11 besiegen konnte, hakten die Mädels vom See die Meisterschaft schon fast ab, denn aus eigener Kraft konnten sie es jetzt nicht mehr schaffen. Nach zwei abschließenden Siegen und einem Patzer von Ebhausen im letzten Spiel waren sie plötzlich wieder punktgleich, hatten auch die knapp bessere Stockquote und waren damit Meister der Bundesliga Südwest. Die Langenargenerinnen konnten es am Ende erst gar nicht glauben. „Wir haben bei der Siegerrehrung ganz schön geguckt, dass es aufgrund der Stockquote sogar zur Goldmedaille gereicht hat“, so Mannschaftsführerin Buzzy Göppinger. Damit qualifizierten sich die ESC Damen erneut für die deutsche Meisterschaft die im Januar im bayrischen Waldkraiburg ausgetragen wird.