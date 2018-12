Eisstockschützen beenden das Jahr erfolgreich

Die Erfolgsserie der Eisstockschützen des ESC Langenargen hält weiter an. In der Eishalle in Bietigheim wurde die südwestdeutsche Meisterschaft im Mixed ausgetragen. Im Mixed wird eine Mannschaft aus je zwei Damen und Herren gebildet. Von den elf gemeldeten Mannschaften konnten sich die ersten fünf für die am 23. Februar 2019 in Waldkraiburg stattfindenden Deutschen Meisterschaften in dieser Disziplin qualifizieren.

Für den ESC Langenargen gingen gleich drei Mannschaften an den Start. Die neu formierte Spielgemeinschaft mit den Spielern Raffael Tomasi, Christian Späthe, Monika Bucher sowie Beate Weigand vom ESC Glashütte zeigte bei ihrem ersten Auftreten von Beginn an eine konzentrierte Leistung und eroberte schließlich den dritten Rang.

Die zweite Mannschaft mit den Spielern Buzzy Göppinger, Rosi Tomasi, Micki Fuchs und Roland Götze überzeugte durch eine ausgeglichene Mannschaftsleistung. Durch einen Sieg im letzten Spiel mit dem letzten Schuss von Senior Götze erreichte man im Schlussklassement den fünften Platz und damit ebenfalls die Qualifikation zur Teilnahme an der DM.

Das dritte Mixed-Team des ESC Langenargen in der Besetzung Irmgard und Ernst Käppeler sowie Isa und Joe Beck hatte dieses Mal keinen glücklichen Tag. Nach wechselhaftem Turnierverlauf erreichte das Team den neunten Platz. Verdienter Sieger wurde laut Vereinsbericht der ESC Stuttgart-Vaihingen, der sich lediglich den beiden Langenargener Teams geschlagen geben musste, vor dem SV Friedrichshall. Damit wird der ESC Langenargen auch im kommenden Jahr in allen Disziplinen im Verbandsbereich, angefangen von der Jugend (Zielschießen und Mannschaftsspiel) über die Aktiven (Zielschießen Damen und Herren sowie Mannschaftsspiel Herren und Mixed) bis zu den Senioren (Damen und Herren) bei den deutschen Meisterschaften an den Start gehen.