Einwohnerversammlung: Bürgermeister macht Ansage

Der Ablauf steht: Bürgermeister Achim Krafft leitet die Einwohnerversammlung, die am Mittwoch um 18 Uhr im Langenargener Münzhof beginnt. Damit ist der Vorschlag vom Tisch, einen externen Moderator einzuschalten, um die Bürger stärker einzubinden. Das ist laut Gemeindeordnung nicht vorgesehen, erklärte Hauptamtsleiter Klaus-Peter Bitzer in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Er sagte jedoch die Unterstützung der Gemeinde zu, sollte sich eine Initiative für Bürgerbeteiligung gründen.

Eine Langenargenerin hatte in der Bürgerfragestunde der Sitzung im Juni angeregt, die Allianz für Beteiligung, – ein Beraternetzwerk, das unter anderem vom Staatsministerium Baden-Württemberg gefördert wird – ins Boot zu holen, um die Bürgerversammlung vorzubereiten und einen Moderator zu finden. Es bestehe die Chance, Beratergutscheine im Wert von 4000 Euro einzulösen. Hintergrund: Wiederholt wurden kritische Stimmen laut, denen der Ablauf der Veranstaltung nicht passt. Der Vorwurf: zu viel Vortrag, kein Raum, um die Themen der Tagesordnung mitzubestimmen beziehungsweise Fragen zu stellen – und damit zu wenig Bürgerbeteiligung.

Wichtige Gemeindeangelegenheiten

Der Hauptamtsleiter, der sich daraufhin informiert und mit der Allianz für Beteiligung in Verbindung gesetzt hat, entgegnete am Montag, dass eine Einwohnerversammlung nicht den passenden Rahmen biete, um das Netzwerk einzuschalten. Die Gemeindeordnung sieht ihm zufolge vor, dass in der Versammlung, die der Bürgermeister als Vorsitzender leitet, wichtige Gemeindeangelegenheiten erörtert werden. Die Allianz berate hingegen Initiativen, die sich gegründet haben, um Instrumente der Beteiligung zu entwickeln, die eine festgeschriebene Organisationsstruktur definieren und für nachhaltige Bürgerbeteiligung sorgen.

Sollte in Langenargen eine solche Interessengemeinschaft aus der Bürgerschaft heraus zusammenfinden, werde die Gemeinde die Arbeit unterstützen, versicherte Klaus-Peter Bitzer. Voraussetzung: „Es kann ein wertschätzender und kooperativer Umgang mit der Initiative erfolgen.“ Die Atmosphäre zwischen Gemeinde und Initiative solle von gegenseitigem Vertrauen geprägt sein, um an der Zukunftssicherung Langenargens zu arbeiten und bestmögliche Lösungen zu erzielen.

Wertvoll und begrüßenswert

Den Hinweis auf die Allianz für Beteiligung bezeichnete Susanne Porstner, Gemeinderätin der Freien Wähler, als „sehr wertvoll“. Ganz offenbar gebe es in Langenargen viele Menschen, die sich engagieren wollen, jetzt komme es darauf an, dass sie sich zusammentun, um neue Idee zu entwickeln, zu sprechen und zu diskutieren. Für Silke Falch von den Grünen ist es „begrüßenswert“, dass die Gemeinde eine Initiative für Bürgerbeteiligung unterstützen will. Der Dialog mit den Bürgern sei sehr wichtig, „schade, dass bei der Einwohnerversammlung kein Platz dafür ist“. Auch wenn die Leitung der Veranstaltung beim Bürgermeister liege, wäre ein externe Moderator durchaus angebracht gewesen, ist Silke Falch überzeugt.

„Wir unterhalten uns über verschiedene Austauschformen“, entgegnete Bürgermeister Achim Krafft. Der Ablauf einer Einwohnerversammlung sei klar vorgegeben, „aber wir haben die Möglichkeit, den Dialog mit den Bürgern an anderer Stelle zu führen“.

Bürgerbeteiligung bei den Nachbarn

In Kressbronn ist auf Initiative einzelner Bürger sowie der Verwaltung 2003 ein Bürgerforum gegründet worden – als Anlaufstelle für alle Kressbronner. Viele Projekte wurden initiiert, wie zum Beispiel die Gründung des Waldkindergartens oder das Bürgersolardach zur umweltschonenden Energiegewinnung. Seit der Bürgerversammlung im vergangenen Juli ist das Forum Geschichte. Stattdessen können sich Einwohner jetzt über das neue Konzept der Bürgerbeteiligung in die Themen einbringen.

Und das funktioniert so: Wer eine konkrete Idee zu einem bestimmten Thema hat, der wendet sich an Karin Wiech vom Amt für Bürgerbeteiligung und Kommunikation im Rathaus. Sie nimmt den Vorschlag auf und leitet ihn an den Gemeinderat weiter, der entscheidet, ob eine Bürgerbeteiligung angeregt wird oder nicht.

Die von Bürgern initiierten Projekte werden nach der Prüfung beziehungsweise Zustimmung durch Verwaltung und Gemeinderat auf die Vorhabenliste (Agenda 2030) gesetzt. Neben Bürgern, Arbeitskreisen, Verwaltung und Gemeinderat gibt es einen Beirat, der in der Regel einmal pro Jahr eine Bewertung der laufenden oder abgeschlossenen Beteiligungsprozesse organisiert. (bb)