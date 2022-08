Einmal spielen wie die Bundesligaprofis

Wie in der Bundesliga haben die Kindern im Feriendorf Langenargen trainiert. Der Verein „Aktion Fußballtag“ war zu Gast und brachte Christian Klose vom FC St. Pauli mit, der dafür 800 Kilometer aus Hamburg anreiste.

Weit über 1000 solche Fußballtage hat der Verein in den vergangenen zehn Jahren schon organisiert, zum Teil finanziert aus eigenen Mitteln, aber vor allem aber auch mit der Unterstützung von Sponsoren und Spendern, ohne die es nicht ginge, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. In Langenargen ermöglichte der Stengel Immobilienservice den Fußballtag. „In den aktuell schweren Zeiten freut es uns sehr, dass wir den Kindern wieder eine besondere Freude schenken durften“, betont die Vorsitzende des Vereins, Ann-Kathrin Eller.

Trainiert wurde auf dem Bolzplatz am Strandbad. Nach dem Aufwärmen wurde wie in der Bundesliga trainiert. Kurzpass-Spiel, Koordination, Torschuss und vieles mehr: Die ganze Bandbreite des Bundesligatrainings wurde durchgespielt. Der Abschluss war ein „Champions-League“-Turnier.

„Das Ziel unserer Arbeit ist es, den Teamgeist zu fördern, die Kinder zu motivieren, sich mehr zu bewegen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken“, wird der Gründer des bundesweiten Sozialprojekts, Josef Eller, in der Mitteilung zitiert. Deswegen würden auch nur professionelle Trainer, die entweder selbst in der Bundesliga aktiv waren und sind, oder aktive Trainer von den Nachwuchsleistungszentren der Profiteams dafür engagiert. Die Vision des Vereins sei: „Kinder weg von der Spielkonsole - geht in den Sportverein", sagt Eller, der Klose beim Training unterstützte.

Unter den teilnehmenden Kindern waren auch zwei blinde Kinder, die mit ihren Eltern im Feriendorf Urlaub machen. Mit den Eltern auf dem Platz an ihrer Seite und deren „Richtungsanweisungen“ spielten sie genauso mit wie alle anderen, und ein Kind erzielte sogar ein Tor. Auch vom FV Langenargen nahmen Kinder teil. Zum Schluss gab es als Geschenk für alle Kinder ein Trikot und einen Ball, finanziert mit Hilfe von örtlichen Sponsoren.