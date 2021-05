Eine Zeit voller Erfahrungen: Was man in einem Jahr als „Bufdi“ an der Grundschule lernt

Wer Interesse an einem Bundesfreiwilligendienst an der Grundschule hat, kann sich direkt an Uta Veit oder Ulrike Öchsle wenden. Vor der Entscheidung für ein ganzes Jahr ist ein Kennenlern-Praktikum möglich. Kontakte unter www.fams.de und www.kbzo.de

Weitere Informationen zum Bundesfreiwilligendienst sowie über die Entlohnung für das Jahr gibt es auf der Homepage www.bundesfreiwilligendienst.de