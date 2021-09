Eine Homage an Elvis Presley

Andy King & The Memphis Riders präsentieren am 22. September um 20 Uhr im Münzhof Langenargen den musikalischen Werdegang von Elvis Presley von seiner Zeit aus den frühen 50er-Jahren bis hin zu seinen Live-Konzerten auf den Großbühnen von Las Vegas und Hawaii.

Im Showprogramm sind laut einer Pressemeldung somit Epochen des jungen Elvis Presley der 50er und 60er-Jahre enthalten. Die Künstler geben unter anderem die wilde Rock’n’Roll-Zeit wieder, in denen Elvis Presley vom Teenie-Idol zum Weltstar aufstieg und widmen sich den Liedern aus seinen über 30 Hollywoodfilmen. Neben den üblichen Hits gibt es eine Auswahl an Klassikern und eher unbekannten, dennoch typischen Elvis-Songs wie „Teddy Bear“, Heartbreak Hotel“ oder „Hound Dog“.

Eine weitere Epoche sind auch die späten Elvis-Jahre aus den 70er-Jahren. Die Darbietung beschreibt die triumphale Rückkehr von Elvis Presley zu den Live-Konzerten in Las Vegas, nachdem er sich in den 60er-Jahren hauptsächlich seiner Filmkarriere widmete. Die Shows aus dem Jahr 1970 enthielten neben den klassischen Elvis-Hits auch Songs, die zu dieser Zeit nicht mit Elvis in Verbindung gebracht wurden, wie z.B.: „Yesterday“ (The Beatles), „Runaway“ (Del Shannon), „Bridge Over Troubled Walter“ (Simon & Garfunkel) oder „Polk Salad Annie“ (Tony Joe White) und basieren somit auf der Originaldokumentation „That’s The Way It Is“ und dem Album „On Stage“.

Alle Epochen werden durch Andy King dargeboten. Er gehört mittlerweile zu den besten Elvisinterpreten Europas und kann mit Erfolgen bei internationalen Wettbewerben sowie unzähligen Konzerten in den USA seine enormen Fähigkeiten und Erfahrungen als Elvis-Tribute-Künstler zeigen. Begleitet wird Andy King durch die fünfköpfige Elvis Tribute Band „The Memphis Riders“.

Karten im Vorverkauf zu 17, an der Abendkasse zu 19 Euro, sind erhältlich in der Tourist-Information Langenargen sowie an allen ReserviX- Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de.

Bei der Veranstaltung besteht auch am Sitzplatz die Maskenpflicht, die 3G- Regeln müssen eingehalten werden.