Einbrecher in Schreibwarengeschäft

Nach einem Einbruch in ein Buch- und Schreibwarengeschäft in der Schulstraße zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Der Täter scheiterte offenbar zunächst beim Versuch, die Haupteingangstüre aufzuhebeln, und verschaffte sich daraufhin gewaltsam über den Lieferanteneingang Zutritt zum Verkaufsraum. Er durchsuchte das Geschäft und flüchtete nach Miztteilung der Polizei mit Bargeld und Ware im Wert von mehreren tausend Euro. Der darüber hinaus angerichtete Sachschaden an den Türen kann laut aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541 / 70 10 an die Polizei zu wenden.