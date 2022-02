Einbrecher ergreift die Flucht

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 1 Uhr versucht, in der Jahnstraße in Langenargen in ein Haus einzubrechen und Autos zu öffnen. Laut eines Zeugen hatte er Einbruchswerkzeug dabei und machte sich an einer Haustür zu schaffen, ergriff dann aber die Flucht, als er den Zeugen bemerkte. Laut Polizeibericht trug der Mann eine Sturmhaube sowie schwarze Handschuhe. Über einen Sachschaden ist bislang nichts bekannt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs und nimmt Hinweise unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.