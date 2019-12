Ein Weihnachtsabend mit Witz und ohne Kitsch

Bei der vierten Auflage der „Winter Crackers“ ist das neue Format im Rahmen der Schlosskonzerte endgültig angekommen. Diesmal hat es am Sonntagnachmittag trotz enger Bestuhlung keine freien Plätze mehr gegeben. „Winter Crackers“ hat Peter Veit ausgewählt und gelesen und Peter Vogel dazu am Flügel gespielt.

„Winter Crackers“, das bedeutet, gerade nicht die Scheinwelt einer heimeligen heilen Welt im Ambiente des Alpenländischen zu beschwören, sondern nah an der Realität Geschichten zu erzählen, die im Hier und Heute spielen und durchaus mit Weihnachten zu tun haben können. Da erzählt der amerikanische Autor Paul Auster, der leichtsinnig den Auftrag angenommen hat, für die Weihnachtsausgabe der New York Times eine Geschichte zu schreiben, wie jemand einer alten blinden Frau etwas vorspielt und sie durch seine Lügen glücklich macht – ein modernes Weihnachtsmärchen.

In der Erzählung „Strahlende Nacht“ aus seinem Band „Nachts in Vals“ erzählt Tim Krohn von einer jungen Frau, die ungewollt schwanger geworden und sich innerlich gegen das neue Leben wehrt, bei einem Nachtspaziergang unter dem Sternenhimmel sich jedoch für das Leben entscheidet, sich auf ihr Kind freut. Alle Gedanken an Abtreibung sind wie weggeblasen.

Rafik Schamis „König der Herrlichkeit“ aus „Reise zwischen Nacht und Morgen“ und Juan Morenos Erzählung „Feliz Navidad“ aus „Von mir aus – Wahre Geschichten“ schlagen den Bogen von daheim in die Weite der Neuen Welt. Deftig ist Gerhard Polts Text über „Mein schönstes Weihnachtserlebnis“, amüsant Daniel Glattauers „Gebrauchsanweisung für das familienfreundliche Absingen der wichtigsten Weihnachtslieder“ aus „Der Karpfenstreit – die schönsten Weihnachtskrisen“.

Noch nie hat der Rundfunksprecher Peter Veit sich so intensiv in den jeweiligen Text eingebracht, ihn so überzeugend interpretiert. Hier ist der Text zur Partitur geworden, die ihre eigene stimmige Interpretation gefunden hat. Und Peter Vogel? Lauschend und in sich schmunzelnd sitzt er am Flügel, hört zu und tritt dann mit einem passenden Lied von „Macht hoch die Tür“ bis „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ in den Dialog. Natürlich nicht ohne eigene Improvisationen bis hin zum unversehens in den Jazz gleitenden „O du fröhliche“, das schließlich alle mitsingen. Auch so kann man einen Weihnachtsabend gestalten, ohne Kitsch, mit augenzwinkernder, nie verletzender Ironie. Die Besucher waren allesamt begeistert. Am besten reserviert man jetzt gleich die Karten fürs nächste Jahr.

Am Beginn des zweiten Teils stand der Dank an Peter Vogels Team, an die Gemeinde und die Sponsoren und nicht zuletzt an die Besucher. Und das war ehrlich gemeint.