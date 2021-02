Ein technischer Defekt bremst Tim Zimmermann

Sonntagnacht deutscher Zeit wurden die 24 Stunden von Daytona mit schwarz-weiß karierter Flagge abgewunken. Tim Zimmermann war zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr auf der Strecke. Nach guten sechs Stunden war für den Lamborghini Huracan mit der Startnummer 19 nämlich schon Schluss. Ein technischer Defekt bremste das Grasser-Racing-Auto aus. Trotzdem zieht der 24-jährige Langenargener ein positives Fazit seiner USA-Premiere.

Der erste Auftritt in den USA war für Tim Zimmermann schon nach einem Viertel der 24 Stunden von Daytona vorbei. Nach gut sechs Stunden schied der Lamborghini Huracan mit der Startnummer 19 mit technischen Problemen aus. Nur einmal konnte der junge Deutsche für zwei Stunden über den Hochgeschwindigkeitskurs rasen. „Ich habe trotzdem jede Runde genossen“, sagte er später. „Auch wenn es sehr frustrierend ist, mit einem Defekt auszuscheiden, war die Atmosphäre hier fantastisch und es gibt viel Positives, was ich aus den USA mitnehme.“ Auch, weil er sich in den Vereinigten Staaten gut zwei Wochen auf das Großereignis intensiv vorbereiten konnte.

Denn das Rennen begann für das Team von Grasser Racing denkbar gut. Misha Goikhberg, der den ersten Stint in Angriff nahm, arbeitete sich in der GTD-Klasse immer weiter nach vorn. Nach zwei Stunden übergab er den Lamborghini Huracan an Tim Zimmermann, der sich schnell auf der Strecke, auf der sich rund 50 Autos tummelten, zurechtfand. „Zum ersten Mal bin ich mit einem sogenannten Spotter an der Strecke gefahren, der einem über Funk angesagt hat, wo der Verkehr ist“, erzählt er. „Deshalb war es, trotz der vielen Fahrzeuge um mich herum, sehr entspannt zu fahren. Ich habe mich wirklich wohlgefühlt.“

Zimmermann übergab dann an Lamborghini-Werksfahrer Albert Costa Balboa, der schon mit höheren Temperaturen im Auto zu kämpfen hatte. Beim Einsatz des vierten Fahrers Franck Perera streikte die Rennmaschine dann ganz. Das Quartett landete schließlich mit 195 gefahrenen Runden auf Rang 46 der Gesamtabrechnung. „Wir können es jetzt aber eh nicht ändern und schauen nach vorn“, so Zimmermann. „Wir gewinnen und verlieren als Team und auch in dieser schwierigen Situation war der Spirit in unserer Mannschaft unglaublich.“