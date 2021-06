Ein seltener Gast in Langenargen

Ganz aktuell ist am Langenargen Seeufer ein in der Region seltener Ufer-Vogel aufgetaucht, der vor allem an den Küsten von Nord- und Ostsee zu Hause ist: der Austernfischer. Mit seinem schwarzweißen Federkleid sowie dem leuchtend roten Schnabel und seinen ebenfalls roten Beinen ist er ein attraktiver Blickfang. Er hält sich zurzeit manchmal auf der Schotterbank an der Langenargener Hafeneinfahrt auf und geht zur Nahrungssuche gern an das flache Ufer östlich daneben. Der Austernfischer ist durchaus auch an Fluss- und Seeufern in der Nähe von Nord- und Ostsee heimisch geworden. So ist er zum Beispiel am Niederrhein bis in den Bereich nördlich von Wesel regelmäßig zu beobachten. Hier am Bodensee aber aber nur äußerst selten anzutreffen.