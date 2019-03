Ein Naiver ist Jan Balet keineswegs

Eduard Hindelang, der verstorbene Vater des Museums Langenargen, hätte an diesem Eröffnungssonntag seine Freude gehabt, denn strahlender Sonnenschein hat „seine Museumsfamilie“ begrüßt. Auch über die neue Sommerausstellung hätte er sich gefreut, denn den Künstler Jan Balet hat er selbst schon 1983 mit großem Erfolg ausgestellt.

Den fröhlichen Gesichtern nach zu urteilen werden die Bilder von Jan Balet auch diesmal wieder ein Publikumsmagnet werden, sind doch Schmunzeln und Lachen ausdrücklich erlaubt, wie der neue Museumsleiter und Kurator Ralf Michael Fischer in seiner Einführung sagte.

Fischer freute sich in seiner Begrüßung über das „full house“ – die Besucher füllten im Münzhof Saal und Galerie. Als Ehrengäste waren Balets Sohn Peter Balet mit Frau Marie und Tochter Suzanne Haight aus den USA angereist, auch der 87-jährige Bruno Epple, dessen Bilder im „Dialog-Raum“ zusammen mit Bildern von Karl Hurm und André Ficus sowie Skulpturen von Berthold Müller-Oerlinghausen zum Vergleich einladen. Leider konnte Karl Hurm krankheitshalber nicht zur Eröffnung kommen. Dafür war auch eine Reihe von Leihgebern aus der Schweiz angereist. Genannt seien Esther und Christoph Luchsinger, die mit ihrer Sammlung die Ausstellung angeregt hatten.

In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Achim Krafft dem großen Kreis der Ehrenamtlichen, die den Museumsbetrieb und die Ausstellung überhaupt erst möglich machen. Dann führte Fischer in die Ausstellung ein, die nicht nur den Maler Jan Balet zeigt, der erst mit 52 einen Neubeginn in Europa als Kunstmaler wagte, sondern auch Beispiele für sein vorheriges Wirken in den USA als erfolgreicher Graphiker und Illustrator. Bereits sein erstes Kinderbuch, erst für seinen Sohn angelegt, dann 1946 unter dem Titel „Amos and the Moon“ veröffentlicht, zeige eine Reihe von Kriterien, die später in Balets Malerei wiederzufinden sind. Schon hier lerne man Menschen aus verschiedenen Kulturen kennen, ein Hinweis auf die Internationalität des reisefreudigen Malers. Schaufensterfassaden weisen hin auf das spannungsreiche Spiel mit abstrakten Formen, die Detailfülle – „eine Schule des Sehens“ – zeige seine präzise Beobachtungsgabe. Ein naiver Künstler sei Balet keineswegs: „Die Naivität liegt viel mehr auf Seiten jener, die derartige Bilder nach einem oberflächlichen Blick als naiv abtun.“ Auch seine Kinderbücher seien alles andere als naiv, sondern auch für Erwachsene attraktiv. Bei ihm wie bei Epple sei die vermeintliche Naivität eher eine Maske, um den Betrachter zu ködern: „Jan Balet führt uns augenzwinkernd hinters Licht.“ Wenn er der interessanten Wirkung wegen seine Anregungen bei historischen Fotografien suche und sein Personal aufbaue, als stünde es vor einer Plattenkamera, die langes Stillhalten forderte, dann sei die Frage, ob er nicht den repräsentativen Anspruch von Porträtfotos parodiere. Jedenfalls dürfe das nostalgisch anmutende Gewand keinesfalls dazu verleiten, in seinen Bildern die „gute alte Zeit“ zu sehen.

Fischer schloss Bemerkungen zur Hängung an. Eine Chronologie sei von vornherein nicht möglich, da sehr viele Werke undatiert seien und schon das Herausfinden der Titel ein mühsames Unterfangen war. Die Vielfalt der Themen wie ihre häufige Wiederholung würden die Hängung zudem erschweren. So habe er im „Hängungsfuror“ in zahlreichen Anläufen assoziative inhaltliche Verknüpfungen gesucht: „Wenig ist noch Zufall.“ Es lohnt sich, vor den Bildern zu verweilen, Details zu studieren und nach Beziehungen zu suchen. Vollständige laminierte Kopien erlauben den Besuchern auch, die Kinderbücher in Ruhe durchzublättern.

Eine Freude für sich, war die Begleitung der Ausstellungseröffnung durch den jungen Akkordeonisten Laurin Müller – Balet habe selbst begeistert auf dem Akkordeon gespielt.