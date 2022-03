Ein literarisch-musikalischer Abend mit den schönsten Liebesbriefen der Geschichte

Worte unsterblicher Liebe, aufzehrender Sehnsucht, rasender Eifersucht, erfüllt von unbändiger Leidenschaft und zärtlicher Hingabe aus der Feder berühmter Dichter, Philosophen, Königinnen, Maler, Schauspieler, Künstlerinnen, Komponisten und Musen. Eine Auswahl der schönsten Liebesbriefe von Katharina der Großen über Edith Piaf, Erich Maria Remarque, Alain Delon, Frida Kahlo, Marlene Dietrich, Henry Miller, Jean Cocteau präsentieren Dana Golombek und Tobias Licht begleitet von Clemens Süßbach am Piano am 6. April um 20 Uhr im Münzhof Langenargen. Karten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Karten gibt es in der Tourist-Information Langenargen sowie unter www.reservix.de. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung, am Sitzplatz besteht Maskenpflicht.