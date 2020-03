Ein Langenargener ist Weltmeister : Eisstockschütze Christian Späthe holt Gold

Er hat es tatsächlich geschafft. Christian Späthe vom Eisstockschützenclub Langenargen ist frischgebackener Juniorenweltmeister im Mannschaftszielschießen. Im niederbayerischen Regen holte sich der 19-Jährige mit seinen drei Mannschaftskameraden vor Titelverteidiger Österreich den Titel. In der Einzelwertung am Tag zuvor wurde Späthe Fünfter.

Bei der sechsten Junioren-WM gab Späthe nicht nur sein persönliches Debüt in der U23, er war auch als erster Langenargener bei einer Weltmeisterschaft vertreten. Bereits in der Vorrunde machte der 19-Jährige von sich reden. Im Einzelwettbewerb treten die Sportler in zwei Durchgängen gegeneinander an. Jeder Durchgang besteht aus den vier Disziplinen Mitte Massen, Schießen, Hinten Massen und Kombinieren. In jeder Disziplin haben die Sportler sechs Versuche.

Für jeden Versuch gibt es bis zu zehn Punkte, in einem Durchgang sind also maximal 240 Punkte möglich. Der Weltrekord der Herren liegt bei 206 Punkten. Späthe erreichte in seinen beiden Durchgängen starke 165 Punkte, zog mit 330 Punkten sensationell als Viertbester der 34 WM-Qualifikanten in die Finalrunde der besten zwölf Einzelzielschützen ein. Nach leichten Startschwierigkeiten im Finale reichten weitere 300 Punkte (130+170) am Ende, um das Einzelfinale als zweitbester Deutscher auf dem fünften Platz zu beenden.

Noch besser lief es am Tag darauf im Finale des Mannschaftszielschießens. Hier treten die vier Spieler jeder Nation nacheinander in je einer der vier Disziplinen an. Auch wenn andere Nationen wie Brasilien, Australien, Weißrussland, Frankreich, Slowenien, Tschechien und Italien immer wieder mit guten Zwischenergebnissen überraschten, lief es letztendlich von Anfang bis Ende auf den entscheidenden Zweikampf zwischen den Eisstock-Großmächten Deutschland und Titelverteidiger Österreich hinaus.

Späthes Teamkollegen Mathias Kohlhuber, Stefan Zellermayer und Daniel Steber gaben ihm einen kleinen Vorsprung von 18 Punkten mit in die letzte und schwierigste Disziplin, die Kombination. Es war Nervenkitzel pur, für die Kontrahenten wie auch für die Zuschauer. „Ich glaube ich habe noch nie so viel Druck in meinem Leben verspürt wie vor diesem Finale“ sagte Späthe später.

Der Spieler vom ESC Langenargen gab seinen ersten Versuch bewusst schnell und vor dem Österreicher auf der Nebenbahn ab, „denn wenn ich zuerst schiebe, kann ich mich besser konzentrieren und nicht von einem Treffer des Österreichers und dem anschließenden Lärm der Fans ablenken lassen“, so Späthe.

Der Plan ging auf. Angefeuert von seiner Familie, den eigenen Vereinskameraden und Hunderten von deutschen Fans in der Halle sammelte er Schub für Schub nervenstark weitere Punkte für Team Deutschland und hielt Österreich auf Distanz. Der Langenargener ruhte sich auf dem Vorsprung nicht aus, sondern vergrößerte ihn sogar und entschied die Partie damit sogar vorzeitig.

Vor seinem letzten Versuch hatte Deutschland 24 Punkte Vorsprung. Danach gab es kein Halten mehr und Späthe, seine Teamkollegen und die Fans feierten frenetisch den Weltmeistertitel.