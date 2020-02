Ein Langenargener fährt zur WM

Eine faustdicke Überraschung gelang dem 19-jährigen Christian Späthe vom Eisstockschützenclub Langenargen in den Sichtungs- und Qualifizierungslehrgängen zur bevorstehenden Weltmeisterschaft. Mit einem vierten Platz holte er sich das WM-Ticket und ist sogar im deutschen U23 Nationalteam für das Mannschaftszielschießen gesetzt.

Nach den deutschen Meisterschaften bekam Späthe im Januar eine Einladung vom Bundestrainer zur WM-Qualifizierungsrunde. Aufgrund seiner bestechenden Leistungen kam der Bundestrainer nicht umhin, den Langenargener nun ins Nationalteam zu berufen, heißt es in einer Pressemitteilung des Eisstockschützenclubs. Dort wird er mit drei bayerischen Top-Schützen ab dem 3. März im niederbayrischen Regen um den Weltmeistertitel im Mannschaftszielschießen kämpfen.

An den Icestock World Championsships in Regen für Damen, Herren und Junioren nehmen über 30 Nationen aus allen fünf Kontinenten teil. Erstmals werden auch Vertreter aus China an den Weltmeisterschaften mit dabei sein. Zugesagt haben auch Kanada, Brasilien, Namibia, Australien und viele andere Nationen, in denen sich die Sportart mittlerweile einer wachsenden Beliebtheit erfreut. Favoriten sind, wie meist, die Teams aus Österreich, Deutschland und Italien. Bei der letzten WM 2018 nutzte Gastgeber Österreich seinen Heimvorteil zum WM Titel. Für Christian Späthe und die U23 stehen die Chancen bei der „WM Dahoam“ also gut. Der ESC-Langenargen kündigt an, Späthe und das Nationalteam nächste Woche in Regen lautstark zu unterstützen.