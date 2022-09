Ein Klangerlebnis in der Kirche St. Martin

Im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte findet am Freitag, 21. Oktober, um 20.30 Uhr ein Orchesterkonzert mit mehreren preisgekrönten Solisten und Solistinnen in der frisch renovierten Barockkirche St. Martin in Langenargen statt. Der Vorverkauf für dieses außergewöhnliche Klangerlebnis hat bereits begonnen, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren.

Im September letzten Jahres führte der künstlerische Leiter der Langenargener Schlosskonzerte Peter Vogel anlässlich des zehnjährigen Jubiläums erstmals ein Orchesterkonzert in der Kirche St. Martin durch. Dies stieß beim Publikum auf große Begeisterung. Dadurch beflügelt lädt er auch in diesem Jahr zu einem Orchesterkonzert in die zauberhafte Barockkirche ein, heißt es in der Ankündigung. Wie im vergangenen Jahr wird das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung seines Chefdirigenten Douglas Bostock im Mittelpunkt stehen. Es eröffnet den Abend mit der Ouvertüre in D-Dur D 556 von Franz Schubert. Es folgen zwei Kirchensonaten von Wolfgang Amadeus Mozart mit obligatem Orgelpart, den Peter Vogel selbst übernimmt. Danach erklingt die berühmte Motette für Sopran und Orchester „Exsultate, jubilate“ von Mozart, in der die europaweit gefeierte Sopranistin Ania Vegry als Solistin zu hören sein wird. Zum Schluss des einstündigen Abends betritt die in Langenargen bestens bekannte international preisgekrönte Geigerin Cosima Soulez Larivière den Altarraum. Sie wird beim Violinkonzert e-moll op. 64 von Felix Mendelssohn als Solistin glänzen. Arnold Schönberg meinte zu diesem Höhepunkt der Literatur für Violine und Orchester: „In der glücklichen Vereinigung von geadelter Virtuosität und poetischer Bedeutsamkeit des Inhalts ist es bisher nicht überboten worden.“