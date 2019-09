Ein Jahr im Grenzland: Entwicklungshilfe in Südafrika

Eine Tankstelle, einen Getränkehandel und einen Metzger – viel mehr hat es in dem Dorf nicht gegeben, in dem Luzie Hornstein das Jahr nach ihrem Abitur verbrachte. Mit dem Programm „Weltwärts“ war die 20-jährige Kressbronnerin in Südafrika und arbeitete an der Grenze zu Botswana in einem Kinderheim.

Skuinsdrift heißt das Dorf, das eigentlich gar keines ist. Es gibt keinen richtigen Ortskern, die Häuser liegen verstreut auf Farmgebiet und die Landarbeiter wohnen in Hütten-Siedlungen, die um das Dorf herum verteilt sind, erinnert sich Luzie Hornstein. Zusammen mit sieben weiteren „Weltwärts“-Freiwilligen wohnte Hornstein ein Jahr lang auf einer Farm, die das „Madikwe Rural Development Programm“ (MRDP) gepachtet hat.

Das MRDP ist ein lokales Entwicklungshilfeprogramm, das seit den 80er-Jahren in der Region aktiv ist und sich vor allem dafür einsetzt, die Lebensbedingungen der schwarzen Farmarbeiter zu verbessern. Es betreibt mehrere Schulen, baut Solarmodule und Brunnen für die Hütten-Siedlungen der ärmeren Bevölkerung und betreibt auch das Kinderheim, in dem Luzie Hornstein gearbeitet hat. „Hilfe zur Selbsthilfe“, lautet das Motto. Mit Pflegemutter Angeline kümmerte sich die 20-Jährige um fünf Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und 13 Jahren. Die Kinder sind Waisen oder stammen aus Familien, in denen sie vernachlässigt wurden, erzählt Luzie Hornstein. Die meisten Menschen in der North-West-Provinz Südafrikas sind relativ arm und arbeiten in der Landwirtschaft. Die Farmen gehören den weißen, reichen Landbesitzern – auf den Feldern arbeiten die Schwarzen. „Teilweise ist es schon noch so, dass die schwarze Bevölkerung sehr viel arbeitet, für sehr, sehr wenig Geld“, erzählt die Kressbronnerin. Die Landarbeiter leben in großen „Townships“ aus Wellblechhütten, oft gibt es weder Strom noch fließendes Wasser. „Man hat den Kindern angemerkt, dass sie es nicht einfach gehabt haben und viel Aufmerksamkeit brauchen. Aber es war auch unglaublich, was für eine Freude man ihnen immer wieder machen konnte.“ 50 „Weltwärts“-Freiwillige waren zeitgleich mit Luzie Hornstein in Südafrika. Die Hälfte von ihnen hat sich genau wie sie in einer Einrichtung des „Madikwe Rural Development Programms“ engagiert. Die südafrikanische Hilfsorganisation arbeitet seit zehn Jahren mit „Weltwärts“ zusammen. Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst wird vom Bund finanziert. Junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren können an Hilfsprojekten auf der ganzen Welt teilnehmen.

Die Menschen in der Region Madikwe sprechen Setswana, eine der elf offiziellen Amtssprachen Südafrikas. Sie leben nach dem Motto „Motho ke, Motho ka batho“, was so viel bedeutet wie „Ich bin, weil du bist“. Die Lebensfreude der Menschen und der Zusammenhalt haben Luzie Hornstein beeindruckt: „Man hilft sich immer gegenseitig, auch wenn man sich gar nicht kennt.“

Kein Heimweh

Das Kinderheim-Projekt, in dem die 20-Jährige sich engagiert hat, trägt nach seinem Gründer den Namen „Malatsi“, das Setswana-Wort für „Tag“. Von Anfang an haben „Weltwärts“-Freiwillige das Projekt begleitet und genau wie Luzie Hornstein beim Frühstück und bei den Hausaufgaben geholfen. In den vergangenen Jahren sind die Teilnehmerzahlen bei „Weltwärts“ allerdings gesunken, sagt die Kressbronnerin. Zwar gehen immer mehr Abiturienten nach ihrem Schulabschluss ein Jahr ins Ausland – viele wollen aber nicht am gleichen Ort bleiben und lieber flexibel reisen, glaubt die 20-Jährige. „Dabei unterschätzen viele, dass es auch unglaublich schön sein kann, ein Jahr lang an einem Ort zu leben und sich in die Gemeinschaft zu integrieren.“

Luzie Hornstein hat ihre Zeit in Südafrika genossen. „Ich hatte kein einziges Mal Heimweh und wollte überhaupt nicht nach Hause. Vor allem der Abschied von den Kindern ist mir schwergefallen“, erinnert sie sich. „Der Kulturschock nach der Rückkehr war schlimmer. Man merkt einfach, wie viel man eigentlich gar nicht braucht und wie strikt manches in Deutschland geregelt ist“, sagt die 20-Jährige. Für Luzie Hornstein steht fest, dass sie sich auch nach ihrem Studium weiter in der Entwicklungshilfe engagieren will: „Wenn man einmal gesehen hat, mit wie wenig Aufwand man für Menschen wirklich viel bewegen kann, dann stellt sich schon die Frage, warum wir das nicht alle öfter machen.“