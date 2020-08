Ein Frosch sitzt im Vogelhäuschen

Gleich zwei SZ-Leser aus Langenargen haben dieselbe Kuriosität in ihrem Garten entdeckt. Bei ihnen hatte sich jeweils ein Frosch im Vogelhäuschen breit gemacht. Offenbar ist es dort drinnen nicht nur für Vögel gemütlich. „In meinem Vogelhaus, das auf circa anderthalb Metern Höhe hängt, wohnt ein kleiner Laubfrosch, der uns abends beim Essen auf der Terrasse zuschaut“, schreibt die eine Leserin und fügt ironisch hinzu: „Wir wohnen in Langenargen, und da ist ja momentan alles ausgebucht. Da quartiert man sich sogar im Vogelhaus ein.“

Jochen Ballerstaedt schickte ein ganz ähnliches Foto an die Redaktion und schreibt dazu: „Dieser Frosch ist wirklich echt. Tatsache ist, dass der Laubfrosch sich bewegt und dann längere Zeit regungslos gesessen hat. Zwischendurch hat er gequakt. Am Abend ist er verschwunden und heute noch nicht aufgetaucht. Die Frösche sind in der Lage, bis zu 25 Meter hohe Bäume zu erklimmen.“