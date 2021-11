Ein Abend zu Ehren von Loriot

Die Langenargener Festspiele bieten erstmals ein zusätzliches Theaterprogramm außerhalb der Sommersaison an. Seit November laufen die Proben für einen besonderen Theaterabend, der am Samstag, 18. Dezember, Premiere feiert.

Das professionelle, in Langenargen ansässige Theater in privater Trägerschaft präsentiert laut Pressemitteilung ein Stück, welches das Werk des Meisters des Humors, Vicco von Bülow alias Loriot, auf die Bühne bringt. Neben bekannten Sketchen wie „Das Ei ist hart“, „Der Lottogewinner“ oder „Liebe im Büro“ werde auch das Leben des Künstlers beleuchtet.

Unter dem Titel „Loriot – Dramatische Werke“ spielen Birgit Unger, Thomas Giegerich und Steffen Essigbeck. Regie führt die gebürtige Bregenzerin Tamara Hattler, das Bühnenbild und die Kostüme gestaltet Catrin Brendel.

Die Inszenierung feiert am Samstag, 18. Dezember, um 19.30 Uhr im Langenargener Münzhof ihre Premiere. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 19., und Donnerstag, 30. Dezember, um jeweils 19.30 Uhr sowie am Freitag, 31. Dezember, um 16 Uhr geplant. Das Stück dauert jeweils 120 Minuten inklusive einer Pause. Für die Termine gelten die jeweiligen Regelungen der zum Veranstaltungszeitpunkt vorliegenden Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg, so der Veranstalter.

Eintrittskarten zum Preis von 28,50 Euro (ermäßigt 25,50 bzw. 17,50 Euro) sind über die Tourist-Information Langenargen und die „Schwäbische Zeitung“ unter Telefon 0751 / 29 55 57 77 bzw. online unter tickets.schwaebische.de erhältlich.