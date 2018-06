– Eilmeldung – Umzug früher – Eilmeldung – Umzug früher

Sowieso bittet die Narrenzunft d’Dammglonker auch 2012 zum Fasnetsumzug. Doch aufgepasst: Der Startschuss fällt am Sonntag, 15. Januar, nicht wie allweilno um 14 Uhr, sondern bereits eine halbe Stunde zuvor.

Der einfache Grund: „Wir sind immer Mitte Januar herum dran, und zu dieser Jahreszeit wird es einfach früh dunkel“, sagt Vizezunftmeister Andreas Wund. Die Konsequenz: Wenn der Umzug mit mehr als 4000 Narren nach zweieinhalb Stunden wie bislang um 16.30 Uhr endete, hatten sich die Sonne und viele der Zuschauer schon verzogen.

Das soll in Zukunft anders aussehen: „Wir wünschen uns, dass die Leute bleiben und nach dem Narrensprung zum Beispiel in und vor dem Dschungelzelt des Kulturvereins auf dem Uhlandplatz weiter feiern.“ Was möglich sein sollte, immerhin werden wieder bis zu 10.000 Menschen erwartet, die Langenargens Straßenränder säumen und das närrische Spektakel verfolgen.

Apropos: Nachdem im vergangenen Jahr eine Baustelle einen Umweg erforderlich machte, wird die Strecke wieder die übliche sein. Los geht’s um 13.30 Uhr an der Oberen Seestraße, anschließend führt der Zug über die Schulstraße in die Oberdorfer Straße, um in die Eisenbahnstraße einzubiegen. Dann springen die Narren in die Bahnhofstraße ein, es folgt die Kirchstraße, wo das Ziel erreicht ist: die bewirtete Turn- und Festhalle. Essen und Trinken sind zudem in Zelten und Verpflegungsstationen entlang des Narrensprungs zu haben.

Einzige Voraussetzung, um dabei zu sein: ein Abzeichen, das drei Euro kostet und Sammlerherzen höher schlagen lässt. Denn wer sich 2011 den Schussengeist als Pin zugelegt hat, darf sich 2012 auf den Pfäläller freuen, die weiteren Masken der Langenargener Zunft folgen.

Zu erleben gibt es dafür unter anderem die Schwarzen Veri aus Ravensburg samt Fanfarenzug Tell, die Narrengesellschaft Hennenschlitter aus Immenstaad, die Heidachgeister aus Kressbronn, die Bodenseenarren aus Jettenhausen mit Schalmeien, die Lumpenkapelle Froschties aus Friedrichshafen oder die Wey-Zunft aus dem schweizerischen Luzern.

Und die Dammglonker haben am übernächsten Wochenende sogar noch mehr zu bieten als den Narrensprung: Am Samstag, 14. Januar, wird um 17.30 Uhr vor dem Rathaus der Narrenbaum aufgestellt. Die Zeit davor überbrückt ein Showprogramm mit der Garde, den Schussengeistern, der Tanzformation Maskerade und den Danceaholics.

Abends um 21 Uhr steigt in der Turn- und Festhalle die Hexenparty. Der Eintritt kostet sieben Euro, Karten gibt’s an der Abendkasse oder im Vorverkauf im „La Brise“ und im „Rotters“. Den richtigen Ton soll die Band „Burn-Out“ anschlagen. Dieser Spaß mit den Argenhexen ist allerdings nur für Fasnetsfans gedacht, die 16 Jahre oder älter sind.

Ein kleiner Ausblick: Der Hexenball mit Programm und Musik von den „Pink Sissis“, der nur alle zwei Jahre stattfindet, geht am Samstag, 21. Januar, von 20 Uhr an über die Bühne. Bleibt nur noch, den Narrenruf „Sowieso – Allweilno“ ins Repertoire aufzunehmen – dann klappt’s auch mit den Langenargener Gastgebern.

Info: Der Narrensprung in Langenargen beginnt am Sonntag, 15. Januar, um 13.30 Uhr . Bereits am Samstag wird um 17.30 Uhr der Narrenbaum gestellt, um 21 Uhr steigt in der Turn- und Festhalle die Hexenparty . Am selben Ort gibt’s am 21. Januar den Hexenball mit Programm, los geht’s um 20 Uhr. Karten für beide Veranstaltungen kosten sieben Euro und sind an der Abendkasse und im Vorverkauf im „La Brise“ und im „Rotters“ zu haben.