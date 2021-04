Ehrung für Tim Zimmermann

Videobotschaft statt festlich geschmückter Halle, Pokale per Paket statt persönlicher Übergabe: Der ADAC Württemberg hat mit einer virtuellen Meisterehrung rund 40 Motorsportler für ihre Leistungen 2020 ausgezeichnet. Darunter auch den Rennfahrer Tim Zimmermann aus Langenargen. Er gewann in seinem ersten Jahr in der ADAC GT Masters die Juniorwertung.

Ebenso wie die anderen Geehrten bekam Zimmermann die Pokale im Vorfeld zugeschickt. „Auch in schwierigen Zeiten möchten wir euch das zu Teil werden lassen, was euch zusteht.“, gratulierte Michael Saur, Vorstand Sport beim ADAC Württemberg, den Fahrern. Dabei ermutigte er sie, weiter Gas zu geben. „So schwierig die Bedingungen auch sein mögen." Es lohne sich, denn trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie gab es für die württembergischen Motorsportler in den unterschiedlichsten Disziplinen Spitzenplätze auf sämtlichen Ebenen.