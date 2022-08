Drei Ausnahmekönner als Klaviertrio in Langenargen

Nach dem vielschichtig schillernden Jazzkonzert am vergangenen Wochenende werden die Langenargener Schlosskonzerte am Freitag, 26. August, um 19.30 Uhr mit einem hochkarätigen Kammermusikabend fortgesetzt. Ulf Schneider (Violine), Leonid Gorokhov (Violoncello), und Roland Krüger (Klavier), feierten letztes Jahr eine umjubelte Premiere als Klaviertrio. „Bei den drei Professoren der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover handelt es sich um absolute Meister ihrer Fächer“, heißt es in der Vorschau des Veranstalters. Gemeinsam präsentieren sie Klaviertrios von Haydn, Gorokhov und Brahms.

Ulf Schneider war 1991/92 Mitgründers des Trios Jean Paul, das bei Wettbewerben in Osaka, Melbourne und beim Deutschen Musikwettbewerb in Bonn erste Preise und Sonderpreise gewann. Als Kammermusiker spielte er im Wiener Konzerthaus, der Wigmore Hall in London und dem Sydney Opera House, als Solist musizierte er mit namhaften Orchestern.

Leonid Gorokhov gewann als einziger russischer Cellist den Grand Prix sowie den ersten Preis beim Concours de Genève. Seit seinem Debut 1991 als Solist mit dem Philharmonischen Orchester St. Petersburg unter Lord Yehudi Menuhin gab er weltweit Konzerte. 1995 erhielt er den Cultural Achievement Prize der European Association for Encouragement of the Arts.

Pianist Roland Krüger erhielt unter anderem den 1. Preis sowie den Publikumspreis beim Concours de Genève im Jahre 2001. Er konzertierte als Solist in Europa, Asien und den USA mit bedeutenden Orchestern wie dem Orchestre de la Suisse Romande, dem Orchestre National de Belgique und dem Basler Sinfonie-Orchester.

Zu Beginn des Abends erklingt das Klaviertrio in A-Dur Hob. XV:18 von Joseph Haydn. Während seines zweiten England-Aufenthaltes 1794/95 schrieb er vier Dreiergruppen von Klaviertrios, die in Londoner Verlagen erschienen. Es waren die ersten Trios, die der Komponist ausdrücklich für die größeren und klangvolleren englischen Hammerflügel seiner Zeit entwarf. Auffällig an den drei Trios ist, wie Haydn die klanglichen Möglichkeiten des englischen Hammerflügels nutzt. „Das gibt diesen Trios ein unverwechselbares Kolorit wie man es weder bei Mozart noch beim frühen Beethoven findet“, meinte Ludwig Fischer.

Auch die Musik von Leonid Gorokhov erfreut sich einer hoher Klanglichkeit, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters weiter. In seiner Stilistik sei er der Tradition zugewandt und fülle diese mit modernen Elementen und besonderer Sinnlichkeit. Von ihm ertönt das Klaviertrio mit dem Beinamen „die Nacht ist nicht mehr fern“.

Nach der Pause präsentieren die drei Professoren der Musikhochschule Hannover das Klaviertrio Nr. 2, C-Dur op. 87 von Johannes Brahms. Er schrieb das Trio im Sommer 1882 in Bad Ischl. Es entstand in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum zweiten Klavierkonzert. Es bildet dessen kammermusikalisches Gegenstück, sowohl, was den raumgreifenden Klavierpart, als auch was die Breite und Komplexität der Formen betrifft.