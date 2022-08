Dorfgemeinschaft spendet 1000 Euro an die Tafel

Die 1000 Euro Erlös des Feierabendhocks beim Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Oberdorf hat der DGH-Verein zwar der Welthungerhilfe gespendet. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor. Weil es aber auch in unmittelbarer Nachbarschaft Menschen in Not gebe, die der Verein nicht vergessen wolle, wurden weitere 1000 Euro aus Vereinsmitteln an die Tettnanger Tafel gespendet. Bei der symbolischen Scheckübergabe vor dem Dorfgemeinschaftshaus dankten Tafel-Vorsitzender Klaus Nuber (links) und Tafel-Schatzmeisterin Andrea Zwießler (rechts) dem DGH-Vorsitzenden Franz-Josef Dillmann und seiner Stellvertreterin Elfriede Zerlaut für die außergewöhnliche Unterstützung. Foto: Tafel/Gerd Ahrendt