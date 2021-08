Doppelsieg für Trek-Vaude

Im türkischen Sakarya haben sich die Cross-Country- und Marathon-Athleten zum Kräftemessen getroffen. Bei 40 Grad starteten mit Gregor Raggl und Karl Markt auch zwei Radsportler vom Langenargener Rennstall Trek-Vaude – und das sehr erfolgreich. Beim UCI-Rennen im Austragungsort der Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr erzielten sie einen beachtlichen Doppelsieg.

Der Erfolg zeichnete sich laut Trek-Vaude-Mitteilung etwa nach der Hälfte des Rennens ab. Auf einer hervorragend ausgebauten Strecke im Velodrom konnten sich die beiden Fahrer des Langenargener Rennstalls ab der dritten von fünf Runden vom Feld absetzen und wechselten sich in der Führungsarbeit ab. Am Ende siegte Raggl vor Markt, auf dem dritten Platz folgte mit einem Abstand von 1:30 Minuten Gian Schmid aus der Schweiz. „Die Hitze war eine Herausforderung – doch ich fühlte mich super und meine Trainingsumstellung in den vergangenen Wochen ist deutlich zu spüren. Der Doppelsieg ist ein tolles Gefühl, so kann es weitergehen“, erklärte Raggl nach der Zieleinfahrt.

Teilnahme am UCI-Worldseries-Marathon

Nur einen Tag später fuhren Raggl und Markt ein weiteres Rennen. Mit ihrer Teilnahme am UCI-Worldseries-Marathon kosteten sie das vergangene Rennwochenende voll aus. Beide zeigten eine gute Leistung, trotzten so der Hitze sowie dem hohen Tempo und stellten ihre Ausdauerfähigkeiten unter Beweis. Markt erreichte den fünften Platz, Raggl wurde Neunter. Erfreulich: Damit schafften die Trek-Vaude-Fahrer auch die Qualifikation für die Marathon-Weltmeisterschaft, die im Oktober auf Elba stattfindet. „Dies war unser Ziel“, zeigte sich Raggl zufrieden, sagte aber auch: „Ich hielt mich in der Verfolgergruppe aus, aber es wäre mehr drin gewesen.“