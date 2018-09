Bei den Doppel-Clubmeisterschaften des TC Langenargen sind laut Vereinsbericht nach der Zulosung insgesamt zehn Doppelpaarungen an den Start gegangen. In der ersten Wertungskategorie setzte sich im Endspiel das Duo Mehdi Benarbi/Almut Bracher gegen Hermann und Ralf Hauser (Bild) mit 7:5 und 6:2 durch. In der Mixedkonkurrenz gewannen Susanne und Klaus Kloth gegen Bracher und Wolfgang Kallina mit 6:4/6:2.