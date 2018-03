Domes-Haltestelle ist wiederhergestellt

Die Langenargener Bushaltestelle am Bahnhof, die Diether F. Domes gestaltet hat, ist verunstaltet worden. Nachdem zuerst nicht klar war, ob und wie die hässlichen Schmierereien beseitigt werden können, sieht die Station jetzt aber wieder so aus, wie sie der im Oktober verstorbene Künstler, der zuletzt in Eriskirch lebte und wirkte, hinterlassen hat.

Wer für die hässlichen Schmierereien verantwortlich ist, steht nicht fest. In der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der die Verunstaltung Thema war, berichtete Bürgermeister Achim Krafft, dass in Langenargen bekanntermaßen zwei Gruppen wiederholt mit Spraydosen am Werk seien, „das Domes-Gemälde war bislang jedoch tabu“. Laut Auskunft des Ortsbauamtes entfernte die Langenargener Firma Malerteam die Schmierereien inzwischen mit speziellen Reinigungsmitteln.