DLRG zeigt Schülern, wie man Leben rettet

Bereits zum zweiten Mal hat am vergangenen Montag an der Franz-Anton-Maulbertsch Grundschule in Langenargen der Helfertag für die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen stattgefunden. Bei dem Helfertag, den Schulsozialarbeiterin Michaela Braun organisiert und begleitet hat, lernten die Kinder eine Organisation kennen, die anderen Menschen hilft – die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). .

Im vergangenen Jahr waren die Drittklässler bei der Feuerwehr, in diesem Jahr trafen sie sich mit ehrenamtlichen Helfern der DLRG am Yachthafen. Rainer und Ulrike Krüger, Sandra Charles und Pascal Argel haben sich an diesem Vormittag Zeit genommen und den Schülern Wissenswertes über die Aufgaben der DLRG, über Erste Hilfe, Rettungsmittel und die Arbeit als Rettungstaucher vermittelt. Auch das DLRG-Boot durften die Kinder genau unter die Lupe nehmen. Bei den praktischen Übungen wie dem Rettungsball werfen, Verbände anlegen und beim Üben der Herzdruckmassage hatten alle Kinder sehr viel Spaß, teilt die Schule mit. Fazit: „Ein sehr gelungener Vormittag.“